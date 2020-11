¡Es bellísimo!, Gameplay de Forza Horizon 4 revela la gran calidad de Xbox Series X

Solo faltan 5 días para el lanzamiento de la Xbos Series X y los usuarios lo saben, y es que la espera de varios meses ha sido eterna para los amantes de los videojuegos y por si fuera poco, el canal de Youtube, "MKIceAndFire, ha publicado el primer gamepley de Forza Horizon 4 en esta consola para demostrar las nuevas mejoras visuales y simplemente, "¡es bellísimo!".

En este increíble gameplay se puede ver claramente porque será tan importante la nueva consola de Microsoft. Este juego al igual que muchos otros funcionará a resolución 4k y 60 rames por segundo, regalando a los usuarios las mejores de las imágenes en cuestión de calidad. Cabe señalar que Forza Horizon también forma parte de un grupo de varios videojuegos que han sido optimizados para las consolas next-gen, algunos ejemplos son Gears 5, Ori and the Will of the Wisps o Sea of Thieves.

Otra dato que no puede pasar desapercibido es que los tiempos de carga de este videojuego de autos, esta de ensueño, pues solo hay que esperar medio segundo para cambiar de vehículo, entre muchos otros detalles.

No olvides que Forza Horizon 4 viene incluido en el catálogo de Xbox Game Pass, de tal forma que si ya cuentas con una suscripción tendrás la oportunidad de probarlo desde el primer día que salga ala venta Xbox Series S.

"Después de lanzar la versión para Xbox, la serie X AND S será incluso increíble con esta resolución, trazado de rayos e incluso mejores tiempos de carga", "Hombre, el juego parece que se maneja como un sueño. No puedo esperar para obtener mi Xbox Series X", fueron alguno comentarios de los emocionados usuarios.