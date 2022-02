Estas son las ventajas que WhatsApp Plus ofrece sobre la versión original

¿Qué es lo que ha hecho tan popular a WhatsApp Plus pese a que se trata de una APK de la app original de Meta? Sencillo, las múltiples funciones extra que ofrece, que la hacen sumamente tentadora.

A pesar de que al tratarse de un mod de WhatsApp, lo que implica sanciones de parte de la app oficial, como la suspensión de la cuenta, la versión "Plus" sigue siendo una de las APK más descargadas por los internautas.

Y es que las ventajas que ofrece por sobre la plataforma de mensajería instantánea de Meta son evidentes, aunque ello implique hacerla un poco "ilegal", al no respetar los términos de privacidad de los usuarios.

Una de los mayores pros que ofrece WhatsApp Plus es la posibilidad de modificar la hora de la última conexión o, simplemente, decidir cuáles de tus contactos podrán acceder a esta información; algo que sin duda no está en las opciones que ofrece WhatsApp, ya que en esta última solo puedes elegir el que no la vean, pero no puedes escoger quiénes sí pueden hacerlo.

Otra de las ventajas, viene en la versión 19.00.00, la cual, además de enmendar errores de las anteriores actualizaciones, ofrece la posibilidad de ver cuantas veces quieras las fotos y videos programas para una sola vista.

También la APK 19.00.00 de WhatsApp Plus otorga la posibilidad de mantenerte siempre "en línea", y no es que literalmente vayas a estar conectado todo el día, sino que cuando tus contactos entren a ver tu chat aparecerás "on line", sin realmente estarlo.

Aunado a ello, esta versión "pirata" permite ver los mensajes sin el temor a colorear las palomitas de color azul, ya que el triple check aparecerá solamente al momento de contestar al texto que te hayan enviado, y no antes.

Otra de las funciones más socorridas es, sin duda alguna, la posibilidad de colocar una contraseña a determinados chats, lo que oculta ciertas conversaciones a los ojos curiosos de las personas que no poseen el NIP.

Por sí fuera poco, este mod de WhatsApp ofrece mayor personalización de la interfaz, por lo que el usuario se sentirá más cómodo sabiendo que puede adaptar la plataforma a su gusto.