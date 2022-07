Estos 12 TRUCOS de WhatsApp te harán despreciar WhatsApp Plus

¿Eres de los que piensa que WhatsApp Plus es mejor que WhatsApp? Lee esta nota donde te damos 12 trucos de la app original de Meta que seguramente te harán despreciar al APK más popular.

En los últimos tiempos apps modificadas como WhatsApp Plus han ido ganando terreno en las preferencias de los internautas por la cantidad de funciones extras que ofrecen, no obstante, ha decir verdad, las apps originales no se defienden mal.

Eliminar la confirmación de lectura

Para muchos es molesto ver las palomitas de color azul cuando alguien ha visto su mensaje, por lo que pensando en ello, Meta ha permitido que los usuarios sean los que decidan si quieren el triple check o no.

Para desactivar el triple check sigue los siguientes pasos:

Primero, entra a Ajustes de WhatsApp, los cuales se encuentran en la parte superior derecha en el menú de los tres puntos.

Una vez ahí, pulsa Cuenta. Tras ello, elige Privacidad, y verás la opción Confirmación de lectura, la cual desactivarás.

Leer mensajes en secreto

A lo mejor no eres tan radical como para desactivar el triple check en WhatsApp, pero sí te llama la atención el leer los textos que te mandan sin que a la otra persona le aparezcan las palomitas azules.

Para ello puedes hacer uso del widget oficial de WhatsApp, pues al activarlo podrás leer los mensajes que te manden, pero estos no aparecerán como leídos a tu contacto, por lo que tu lectura pasará desapercibida. Además, también puedes valerte del viejo truco de activar el modo avión o, bien, desactivar el WiFi o los datos antes de leer el texto.

Modo oscuro

Ahora todas las redes sociales disponen del modo oscuro, y la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp no es la excepción ala regla. Para activar en la app este modo, solo irás a Ajustes, ingresarás a Chats, seleccionarás Temas y ahí encontrarás el modo oscuro el cual deberás activar.

Elimina tu nombre del perfil

Si por alguna u otra razón no quieres que aparezca el nombre que te solicitó la app cuando te registraste, la buena noticia es que puedes eliminarlo. Para ello, solo bastará con entrar a tu perfil de WhatsApp, seleccionar Editar tu nombre, borrar lo que tienes escrito y colocar simplemente un punto. Tras ello, selecciona "Guardar" y listo .

Mandar notas de voz sin mantener pulsado el botón

Tal vez te fatigue que, cuando estás grabando una nota de vez, tengas que mantener el botón pulsado, lo bueno es que hay un truco en la app de Meta que te ahorrará la fatiga de hacerlo.

Para ello únicamente presiona el botón de mensajes de voz y, tras esto, desliza tu dedo con el botón presionado hacia arriba, de esta forma se conservará el proceso de grabación del audio.

Llamadas de voz y videollamadas desde WhatsApp Web

Las llamadas y videollamadas también se pueden hacer desde la versión de escritorio de WhatsApp, para ello entrarás a un chat y verás que están los referidos botones en la parte superior derecha. Como estas pueden ser de hasta 8 integrantes, puedes ir invitando personas o, bien, crear un grupo donde estén todos los contactos con los que quieras comunicarte.

Manda emojis de cualquier tamaño

Si quieres que un emoji sea más grande lo único que tienes que hacer es enviarlo por separado del texto, así podrás disfrutar de ver cómo cuando lo usas junto al mensaje estos son más pequeños.

Quitarle el sonido a los videos antes de enviarlos

Cuando quieras mandar por WhatsApp un video solo por las imágenes y no te importa el sonido o, más bien, te estorba, pulsa el botón de altavoz que se encuentra en la parte izquierda del editor de videos.

Exportar un chat completo

Si quieres exportar un chat completo de la app de Meta, donde vayan todas las fotos, sigue los siguientes pasos:

Ingresa a Ajustes de WhatsApp. Presiona, Chats. A continuación, elige Ajustes de chat y pulsa sobre Historial de Chats.

Tras ello, tienes que presionar Exportar chat y, después, elige el que deseas exportar, donde podrás escoger si quieres exportar solo los textos o también los archivos multimedia.

Conoce quién vista tu perfil

Si quieres saber quién visita tu perfil de WhatsApp, lamentablemente aún no hay una herramienta que revele dicho dato, aunque hay una sección en tu perfil que te puede dar una idea de cuáles de tus contactos ven tu información y son nada más y nada menos que tus Estados, ya que muy probablemente las mismas personas que los ven, revisar tus datos.

Tener dos cuenta de WhatsApp en un mismo teléfono celular

Cabe mencionar que la única forma de tener dos cuentas de WhatsApp es mediante WhatsApp Business, app especializada para la empresas, ya que esta te permite tener, al mismo tiempo, tu cuenta personal y la profesional. Para tener esta app, únicamente debes descargarla desde la tienda virtual de tu sistema operativo y seguir las indicaciones de la plataforma.

Protege tu cuenta con tu huella digital

Para proteger tu cuenta con tu huella digital sigue los siguientes pasos: primero, ve a los Ajustes de WhatsApp, selecciona Cuenta, y seguido de ello Privacidad, donde hallarás la opción de Bloqueo con huella dactilar, la cual deberás activar.