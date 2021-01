Estos son los juegos favoritos por los fans de PlayStation en el 2020

México.- El 2020 fue un año que nunca olvidaremos, ya que cambió la forma de vivir de todos pero también será recordado, así que te presentaremos los juegos favoritos de los fans de PlayStation.

Los juegos de PlayStation favoritos en el año de 2020 se encuentran los de deporte y aventura como Tha Last of Us II, FIFA 21, Call of Duty: Modern Warfare y muchos más.

Los juegos más descargados de la PlayStation 4, de acuerdo con la PlayStore en el 2020, dominaron los deportes como FIFA 20 que fue el juego máss descargado de 2020, después le siguieron las clásicas aventuras de Grand Theft Auto V y en tercer lugar FIFA 21, que en un par de meses logró colocarse en este listado, así que te presentamos los 10 más descargados:

FIFA 20 Grand Theft Auto V FIFA 21 Minecraft Call of Duty: Modern Warfare The Last of Us Part II Marvel's Spider-Man Tom Clancy's The Division 2 God of War Crahs Team Rancing Nitro-Fueled

Mientras que para la nueva consola PlayStation 5, los juegos más descargados en el 2020 fueron:

FIFA 21 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin's Creed Valhalla Demon's Souls Mortal Kombat 11 Watch Dogs: Legion Tom Clancy's Rainbow Six Siege Sackboy: A big Adventure Madden NFL 21

Juegos de PS VR:

Beat Saber Creed Rise to Glory Astro Bot Rescue Mission Until Dawn: Rush of Blood Job Simulator Superhot VR Marvel's Iron Man VR Arizona Sunshine The Walking Dead: Saints & Sinners Blood & Truth

Cabe señalar que Sony y PlayStation han hecho equipo para un ambicioso plan que se supo a finales del 2020, desarrollar un total de 10 películas y series basadas en las historias de videojuegos.

Se espera que este año 2021 veamos la película de Uncharted protagonizada por Tom Holland y The Last of Us, un viaje emocional en el final de la humanidad que nos mostrará HBO.