Estos son los videojuegos más vendidos para Xbox One en 2020

México.-La Xbox One siendo la tercera generación del Microsoft desde su lanzamiento en 2001 hay títulos que siempre han caracterizado a la marca como lo es Halo que sin duda no has jugado alguno de sus títulos si eres un fan destacado de la Xbox.

Pese a que hablar de videojuegos más vendidos para la Xbox One nos limitaría solo al Gread Theft Auto V que hasta febrero de 2020 habría vendido cerca de 130 millones de copias en todo el mundo por ello, hoy te traemos el top de los títulos más vendidos de la Xbox One.

1.-Grand Theft Auto V, siendo este uno de los títulos favoritos de muchos pese a tener cerca de 8 años desde su lanzamiento este título caracterizado por alto contenido de violencia que hasta la fecha miles de usuarios siguen juagando las atípicas misiones de "Michael De Santa"

1.-Call of Duty: WW II. En este sentido, Call of Dutty no podía perder su lugar como uno de los títulos más apreciados por los jugadores de la Xbox One, y en este sentido Ward Word II le da al usuario una experiencia sobrecogedora de este histórico momento combatiendo desde el desembarco de Normandía y en mucho otros escenarios de regiones europeas.

2.-Call of Duty: Black Ops 3, a diferencia de los primeros títulos del Call Of Duty, Black of III rompe complemente con el tradicional juego de guerra inmerso en una escenarios histórico o guerrillero, mostrando un lado más caótico a la saga adentrándolo en el nuevo modo multijugador y Zombi.

2.-Call of Duty: Black Ops 4

3.-Call of Duty: Modern Warfare

4.-Red Dead Redemption 2, es un juego creado por Rockstar Games, que rompe con tradicional juego en mundo abierto, y en este sentido, Dean Redemptión llega a romper con los esquemas, mismo que al estar ambientado en el viejo oeste da una nueva sensación a los ya jugadores del GTA.

5.-Call of Duty: Infinite Warfare, pese a que hablar de Call of Duty no es enfrasca en videojuegos ambientados en escenario guerrillero, por contra este se encuentra ambientado en un futuro lejano donde las fuentes de energía se encuentran agotadas adentrando a los personajes a una guerra futurista llena de acción.

