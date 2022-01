¡Evita peleas! WhatsApp Plus permite modificar la hora de tu última conexión

Uno de los aspectos que han causado mayores conflictos entre las parejas es, sin duda alguna, la hora de la última conexión en WhatsApp, es por ello que resulta realmente ventajoso que WhatsApp Plus permita a los usuarios modificar a su antojo la hora de la última conexión.

A pesar de que se trata de una aplicación "pirata" y que por ello puede traer consecuencias no tan gratas para los internautas que decidan bajarla, no son pocos los que han decidido instalar en sus smartphones WhatsApp Plus por las diversas ventajas que tiene sobre la app original de Meta.

A pesar de que WhatsApp da la opción de quitar la última conexión, lo cierto es que para aquellas personas que tienen una pareja tóxica, esta alternativa no es la mejor de toda, por lo que optar por algo más ingenioso siempre será la mejor decisión.

Leer más: Microsoft anuncia la compra de la firma de videojuegos Activision Blizzard por 68.700 millones

En este caso, WhatsApp Plus ofrece la posibilidad de editar la hora de la última conexión sin que ninguno de los contactos de la cuenta se entere de ello. Además, también el usuario podrá elegir quiénes son las personas que pueden ver la última vez que abrió la app de mensajería instantánea.

Otras de las funciones que hacen la diferencia entre WhatsApp Plus y WhatsApp, es que la primera permite ponerle contraseña a determinadas conversaciones, haciendo que esta no se encuentre visible si es que alguien llega a entrar a la cuenta.

También, avisa al usuario el momento exacto en el que una persona ha abierto WhatsApp. No obstante, cabe señalar que esta función ha resultado ser molesta para algunas personas, ya que las notificaciones prácticamente no paran de llegar, sobre todo si se tienen muchos contactos agregados.

No obstante, pese a todas las ventajas que ofrece esta app "pirata" sobre la autentica, la persona que esté pensando en bajarla debe tener en cuenta que, primero, tendrá que desinstalar la aplicación original y descargar WhatsApp Plus en el sitio web autorizado, ya que esta no se encuentra en las tiendas virtuales oficiales.

Leer más: ¡Para ti, tóxico! WhatsApp Plus envía notificación cuando tu pareja está en línea

Además, al ser una "copia" no autorizada, WhatsApp suepende las cuentas de las personas que la usan, por lo que el usuario ya no podrá mandar o enviar mensajes, ni tendrá interacción alguna con la app.