Facebook permitirá tener hasta 5 perfiles diferentes en una sola cuenta

Una de las redes sociales más usadas a nivel internacional, Facebook, ya se encuentra preparando una nueva función que hará la vida de sus usuarios más fácil, puesto que permitirá tener hasta 5 perfiles en una misma cuenta.

Pese a que la plataforma virtual diseñada y desarrollada, entre otros, por el multimillonario Mark Zuckerberg siempre ha privilegiado el que los internautas usen sus nombres reales para crear sus perfiles a fin de que sean más fáciles de identificar por sus amigos y conocidos, al parecer esto está a nada de cambiar.

En días recientes, los responsables de la red social han anunciado que están buscando la forma para que los usuarios puedan tener hasta 5 perfiles diferentes en una misma cuenta de la plataforma de Meta.

El objetivo de permitir que en una misma cuenta confluyan hasta 5 perfiles diferentes es que la persona se pueda adaptar según su entorno, para que de ese modo se puedan comunicar y mostrar de cierta manera distinta acorde al ámbito.

Todos los perfiles se encontrarán vinculados a una sola cuenta de Facebook, de la misma forma que todas las normas sobre suplantación de identidad continuarán activas. Tomando en cuenta que en la vida real esta acción no es legal, los perfiles tendrán que cumplir con las normativas para evitar tener problemas.

Al momento se desconoce cuándo estará disponible la nueva función que permitirá tener hasta 5 perfiles en una misma cuenta, aunado a que tampoco se ha dado a conocer en qué países estará habilitada la herramienta.

Hasta la fecha, Facebook sería la única plataforma que estaría pensando en implementar esta funcionalidad que puede resultar muy útil para la mayoría de las personas que quieren separar su entorno laboral del familiar, o el escolar del círculo de amigos.

Con esta novedosa función las publicaciones que se hagan en cierto perfil no afectarán la imagen del usuario en el trabajo, la familia u otros espacios sociales, por lo que no se mezclarán los círculos sociales, profesionales y familiares. Pero como se dijo anteriormente, aún no se han dado más detalles sobre esta nueva herramienta, por lo que resta esperar mayores pormenores de la misma.