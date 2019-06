Facebook quita sus aplicaciones a los celulares Huawei

Estados Unidos.- Hoy, Facebook anunció algunos cambios que a algunos usuarios no les cayó nada bien, y es que la red social dio a conocer que permitará que sus aplicaciones sean preinstaladas en los teléfonos celulares huawei, esto por motivo de acatar las nuevas normas implementadas con el gobierno de Estados Unidos.

Estados Unidos está en campaña para aislar a Huawei, el mayor productor mundial de equipos de telecomunicaciones y el segundo en la fabricación de smartphones, pues acusa a la compañía de permitir que las autoridades chinas usen los dispositivos para el ciberespionaje, pese a que Estados Unidos no ha presentado pruebas de que ello haya sucedido.

La red social precisó que ya no suministrará su software a Huawei para instalación en los teléfonos mientras examina las sanciones recientemente impuestas por Estados Unidos.

Los propietarios de smartphones de Huawei que ya tienen instalada la app de Facebook podrán seguir usándola e incluso seguir actualizándola. Lo que no se sabe es si los que compren nuevos dispositivos Huawei podrán instalar la app de Facebook.

La decisión de Facebook es el más reciente capítulo de la pugna tecnológica entre Estados Unidos y China.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos prohibió el mes pasado a las empresas estadounidenses vender tecnología a Huawei y a otras empresas chinas sin previa aprobación del gobierno norteamericano. El ministerio de Comercio de China respondió avisando que en breve emitirá una lista de compañías extranjeras "no confiables".

Estamos examinando las normas recientes del Departamento de Comercio y estamos tomando medidas para acatarlas, expresó Facebook.

Huawei se negó a formular comentarios.

Google, fabricante del sistema operativo Android usado por Huawei, ha dicho que, si bien seguirá manteniendo sus apps en los teléfonos existentes Huawei, sus dispositivos futuros no las tendrán.

Las apps y servicios de Google incluyen su motor de búsqueda, Google Maps y Gmail , entre otras. Las futuras versiones Android tendrán solamente los servicios básicos de la empresa china.

Roban tienda de celulares y dejan sólo los Huawei

Debido a que los nuevos celulares Huawei ya no cuentan con las mismas aplicaciones y el mismo sistema operativo, los usuarios ya no están adquiriendo los equipos, y parece que no les atrae ni a los ladrones, pues el mes pasado un grupo de sujetos irrumpió en una tienda de celulares en Piura, Perú, para llevarse todos los equipos, dejando solamente los smartphones de la marca china Huawei.

Según los hechos, los individuos forzaron la puerta principal del local para ingresar, llevándose la casi la totalidad de los celulares en mostrador, con un valor equivalente a 51 mil pesos mexicanos.

Sin embargo, cuando el propietario llegó y se percató del robo, notó que solamente quedaron en el lugar los dispositivos de la marca Huawei.

Los ladrones robaron todos los equipos, excepto los de la marca Huawei.

La policía logró detener a un menor de 14 años, identificado como uno de los presuntos responsables, quien cuenta ya con antecedentes por robo y pertence a un grupo criminal dedicado a estas prácticas.

Este suceso se da en medio de la imposición de numerosas sanciones al gigante tecnológico chino por parte del gobierno de Estados Unidos. Algo que ha desencadenado la ruptura comercial entre Huawei y Google, provocando incertidumbre entre los ususarios de la marca china.

Con información de Ojo.