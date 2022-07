¡Feliz cumpleaños! Google realiza Doodle en honor a Quino, creador de Mafalda

Ciudad de México.- Google creó un Doodle este 17 de julio en honor al cumpleaños de Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, quien saltó a la fama internacional por ser el creador de la icónica Mafalda.

Lavado Tejón nació en 1932 en Guaimallén, Argentina. En 1965 comenzó a publicar la inigualable historieta de crítica social llamada Mafalda, al igual que su personaje principal, mismo que ganó fama nacional e internacional, y que además sigue vigente hasta nuestros días.

María Florencia Sabatina, Directora de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Google, explicó que, cuando propusieron en Argentina producir este proyecto por el 90 aniversario del natalicio del caricaturista, otras regiones pidieron tenerlo, incluyendo a México.

“Cuando lo presentamos a otros equipos de nuestra región, ellos también nos dijeron que querían tenerlo, también querían que en su home apareciera. Fue así como pudimos entender la trascendencia del alcance de este personaje. Pocas veces una figura tan local se muestra como un Doodle en tantos países de Latinoamérica al mismo tiempo”, expresó la ejecutiva.

El Doodle de Quino aparece en la pantalla de inicio de Google en 25 países, incluyendo regiones de Latinoamérica y Europa, debido a que la caricatura fue tan famosa que se tradujo en 30 idiomas, incluido el braíle.

La ilustración publicada desde las primeras horas de este domingo, fue realizada por el diseñador argentino Azul Portillo, con el objetivo de que la imagen de Quino fuera recordada por todas las personas que siguieron y siguen su obra, pero también buscó conectar con las generaciones jóvenes.

“Quise retratarlo haciendo lo que más lo representaba; estudié sus autoretratos y me inspiró ver cómo se representaba a sí mismo concentrado, dibujando en su escritorio con hojas, lápices y su lámpara. Desde el principio me imaginé a este Doodle en blanco y negro porque me pareció una característica que iba a evocar rápidamente a las tiras de Quino y por otro el minimalismo y la austeridad en el uso del color son mis recursos favoritos al momento de ilustrar”, compartió la diseñadora e ilustradora.

“No solo estamos destacando a un historietista, sino que también estamos destacando a un artista que logró describir momentos históricos y sociales a nivel mundial que fueron muy relevantes y al mismo tiempo transmitir mensajes a través del humor y la simpleza”, añadió Florencia Sabatina.