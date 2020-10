Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light llegará a Nintendo Switch

Durante esta mañana Nintendo anunció que estará disponible Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light para la consola Nintendo Switch.

El juego de Fire Emblem llegará por primera vez fuera de Japón, ya que Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light, ya que es un juego con máss de 30 años y fue uno de los comienzos de Nintendo de los RPG tácticos.

El título de Fire Emblem: Shadow Drago and the Blade of Light es el primer juego de la popular saga lanzado en 1990 para la consola NES, pero este nunca salió de Japón, por lo que muchos fans del juego de peleas Super Smash Bros se han preguntado ¿Quiénes son Marth y Roy? al no haber jugado sus respectivos juegos de Fire Emblem.

Fire Emblemn: Shadow Dragon and the Blade of Light llegará para la consola Nintendo Switch para el día 4 de diciembre y tendrá una versión en inglés.

¡El juego con el que empezó todo llega por fin a Europa! #FireEmblem: Shadow Dragon and the Blade of Light aterriza en #NintendoSwitch el 4 de diciembre localizado al inglés. pic.twitter.com/0aiJWr9eQd — Nintendo España (@NintendoES) October 22, 2020

A través de la cuenta de Twitter de Nintendo of America, se compartió el tráiler donde se hacer referencia Marth, personaje que muchos solo pudieron controlar en Super Smash Bros Melee y del que nadie tenía noticias hasta el momento.

Será a partir del 4 de diciembre se podrá vivir por fin la aventura de Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light para Nintendo Switch y en Estados Unidos habrá una edición física con motivo del 30 aniversario que incluye una réplica de la caja del juego de NES, libro de arte y más.

Mientras que en el resto del mundo será un lanzamiento digital y estará solo disponible por tiempo limitado, hasta el 31 de marzo del 2021, esta edición será fiel al título original aunque tendrá la opción de "rebobinado".

Fire Emblem es una de las marcas más reconocidas por Nintendo y su última entrega fue un éxito, que fue Fire Emblem: Three Houses para Nintendo Switch que hace poco anunció nuevos personajes que están disponibles desde el 19 de octubre.