God of War: Ragnarok llegaría a tanto a la PS4 como la PS5 apuntó David Jaffe

Estamos en 2021 y poco se ha dicho de los títulos que acompañaran en los primeros meses la nueva generación de los videojuegos de la PlayStation 5, aunque Sony informó que se estrenaría junto con algunos títulos de la PlayStation 4 como el Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e incluso el más reciente título Marlvel´S Spider-Man: Miles Molares.

Al parecer los pocos aciertos de la PlayStatión 5 serán redimidos en el lanzamiento de los éxitos saga God of War que inició en 2018 por la desarrolladora SCE Santa Mónica Studios pues ahora se prevé que en 2021 llegue God of War: Ragnarok compartiendo escenario en la PlayStatión 4 apuntó uno de los antiguos colaboradores de Santa Mónica, David Jeff.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante una transmisión de YouTube David Jeff apuntó a que el titulo sería estrenado para las dos consolas, pues aunque no se puede esperar que la afinación sea cien por ciento segura, es de reconocer las palabras de Jeff, dado que él formó parte como director de God of War de PlaySatión 2 por lo tanto conoce algunos de los proyectos de la compañía.

“Estoy seguro de que el próximo God of War llegará a PS4 y PS5. Por supuesto que lo hará”, apuntó David Jeff.

Cabe señalar que aúnque aun no se sabe con exactitud si el nuevo título de la saga de God of War sea "God of War: Ragnarok" lo cierto es que esté partirá del título de 2018 que fue muy criticado y terminó en el inminente Ragnarok, por lo que se prevé que el titulo que será estrenado para la PlayStatión 5 lleve ese nombre.