Google Maps: Cómo ver el tráfico en tiempo real, paso a paso

Google Maps se ha vuelto una herramienta indispensable para conocer todo sobre nuestra ciudad o sobre lugares de nuestro interés y no hay duda de que hoy en día no hay quien no la haya usado al menos una vez. Después de las mejoras recientes, muchos han esperado la opción de ver el tráfico en tiempo real, esta función pronto estará disponible en forma de widget, checa cómo funciona.

Durante el día a día hay varios inconvenientes que podrían arruinar tus planes o bien retrasarlos, el tráfico es uno de ellos. Las personas que pasan varios minutos y hasta horas atrapados en medio de lo que parece una fila interminable son cada vez más, especialmente al hablar de las ciudades más grandes e importantes.

Para evitar este inconveniente varias apps ya han desarrollado la forma de mostrarte la situación del tráfico en tiempo real, e incluso Google Maps te muestra las zonas más concurridas de la ciudad, pero ahora la importante empresa ha desarrollado una opción con la que podrás checarlo sin necesidad de abrir la app, a través de un widget.

Un widget es una función que muchos ya conocen, este te permite realizar algunas funciones de las apps sin necesidad de ingresar directamente a ellas, los más populares son los de clima, zona horaria y bandeja de entrada de tu correo.

Cómo ver el tráfico en tiempo real en Google Maps

Actualmente Maps ya cuenta con su propio widget, pero la función de tráfico en tiempo real será un complemento a las opciones con las que cuentan los usuarios, por lo que ahora podrás anclarlo directamente a tu fondo de pantalla y checarlo siempre que lo necesites de forma sencilla.

Es importante aclarar que en algunos teléfonos inteligentes ya cuenta con el widget de Google Maps especial para tráfico, en donde a través de estadística se muestra el flujo usual de tráfico dependiendo de la hora del día en tu ubicación, pero la nueva opción que llegará en unas semanas a tu celular te permitirá checarlo en tiempo real.

El widget de tráfico en tiempo real funcionará igual que los demás, solamente deberás buscarlo entre las opciones de widgets disponibles en tu smartphone y mantenerlo presionado para agregarlo a tu pantalla de inicio o fondo de pantalla.

Al momento de fijarlo a tu pantalla, el widget de Google Maps se actualizará dependiendo de tu ubicación y mostrará el flujo de tráfico en tu zona, por ello es importante que mantengas activada la ubicación de tu celular.

El widget mantendrá las opciones de cualquier GPS en donde verde significará que hay poco tráfico en tu zona, el color naranja indicará que hay algo de tráfico y el color rojo indicará que hay embotellamientos o largas filas en esa zona.