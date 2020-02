Google Play: Descubren 10 aplicaciones en las que hackers pueden ver lo que haces

Diez aplicaciones de VPN en Google Play resultaron ser sumamente peligrosas y afectan a más de 100 millones de usuarios, de acuerdo a los expertos del portal VPNpro.

Dichas aplicaciones permiten a los "hackers" acceder fácilmente a los movimientos de los internautas, como ver los sitios web que visitan y robar sus nombres de usuario, contraseñas, incluso mensajes, fotos y videos.

Se trata de TapVPN Free VPN, Best Ultimate VPN, Power VPN Free VPN, Unlimited VPN, Secure VPN-Fast VPN Free, SuperVPN Free VPN Client, Fastest Secure Unlimited VPN, Korea VPN- Plugin for OpenVPN, Wuma VPN-PRO, VPN Unblocker Free Unlimited Best Anonymoues Secure.

Especialistas informaron que 105 millones de personas pudieron haberse visto afectados de la situación, pues podrían haber robado los datos de sus tarjetas de crédito o filtrado fotos y videos privados.

Descubren 10 aplicaciones de Google Play donde Hackers pueden ver lo que haces/ Pixabay

De acuerdo a VPNpro, las complicaciones anteriormente mencionadas fueron encontradas el pasado octubre 2019, sin embargo, solo Best Ultimate VPN, parcheó su app, por su parte todos los demás simplemente hicieron caso omiso.

Actualmente aún pueden encontrarse seis de las diez aplicaciones nombradas en Play Store, entre ellas Super VPN Free.

Expertos recomiendas a los usuarios eliminar de sus teléfonos las aplicaciones citadas anteriormente.