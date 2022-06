Google despide a ingeniero por revelar que su "Inteligencia Artificial" tiene sentimientos

"Nuestro equipo, incluidos especialistas en ética y tecnólogos, han revisado lo que Blake le preocupa según nuestros principios de inteligencia artificial y le he informado de que las pruebas no respaldan sus afirmación", dijo Brian Gabriel, portavoz de Google.

El medio The New York Times, anunció que el día anterior de que el trabajador fuera suspendido, entregó los documentos a la oficina de un senador de Estados Unidos en los que aseguraba que tenía pruebas de que Google y su tecnología practicaban discriminación religiosa.

Google dio de baja con sueldo a uno de sus trabajadores, de acuerdo con The New York Times, el ingeniero Blake Lemoine fue despedido el 11 de junio e hizo pública la transcripción de una conversación que mantuvo con el sistema de Inteligencia Artificial de Google llamado "Modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo" (LaMDA) con el título: "¿Tiene LaMDA sentimientos?".

