¡Gracias, Zuckeberg! WhatsApp ya permite usar cualquier emoji para reaccionar a mensajes

¡Al fin! Después de algunas semanas de espera, los usuarios de la app de WhatsApp ya pueden hacer uso de cualquiera de los más de 3 mil emojis que tiene la plataforma para reaccionar a los mensajes.

Fue este 2022 cuando la aplicación de Meta liberó la función para que los internautas pudieran hacer uso de los emoticones para reaccionar a los textos, audios o archivos que les manden mediante un chat en la plataforma de mensajería instantánea, como en las publicaciones de Facebook o en Messenger.

Pese a que Mark Zuckerberg anunció la función de la reacción con todos los emojis de WhatsApp desde el pasado mes de mayo, desde ese momento solamente se podrían utilizar los emoticones de "me gusta", "me encanta", "me provoca gracia", "me asombra", "me entristece", y el de las dos manos juntas "Estamos implementando la capacidad de usar cualquier emoji como reacción en WhatsApp, escribió Zuckerberg en su página oficial de Facebook.

Cómo reaccionar a un mensaje de WhatsApp usando cualquier emoji

El reaccionar con cualquiera de los más de 3 mil emojis a un mensaje de WhatsApp es bastante fácil, puesto que únicamente se debe entrara a cualquier conversación de la plataforma de mensajería instantánea y pulsar sobre el mensaje al que se quiera reaccionar.

En ese momento, aparecerán debajo del mensaje los 6 emojis que habían estado disponibles hasta el momento, pero aunado a ellos saldrá también el símbolo "+", el cual permitirá al internauta escoger el emoticón que más le agrade para dicho mensaje.

Cabe señalar que en este punto hay una diferencia entre los dispositivos Android y los que hacen uso de iOS, ya que mientras en los primeros se abrirá el apartado de emojis en el teclado, en Apple se tendrá disponible una sección navegable.

Ahora bien, si es que aún no tienes esta función disponible, no desesperes, puesto que, de acuerdo a lo que el propio creador de Facebook mencionó, ya ha comenzado a propagarse, por lo que no tardará mucho en llegar a todas las cuentas, así que resta esperar y mantener actualizada la app lo más que se pueda.