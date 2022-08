HBO Max anunció fusión con Discovery, servicio que será habilitado en otoño de 2023

HBO Max, la plataforma streaming, anunció que será fusionado con Discovery, para ampliar sus contenidos y que más personas puedan hacer uso de la plataforma a través de los nuevos programas.

El servicio y costo se mantendrá igual hasta otoño de 2023 que es cuando se realizará la fusión, el nombre, programación seguirá igual hasta esa fecha.

The Champions League, no se verá afectada este año; la compañía sólo ha dado el anuncio de la fusión, pero no ha comentado nada más al respecto.

De igual manera, Discovery está considerando servicios gratuitos con publicidad incluida, mismos que pueden incluirse en las suscripciones tradicionales.

Las plataformas vía streaming se han visto en la necesidad de vincularse con más cadenas audiovisuales, para generar un contenido mucho más amplio, que le permita a la sociedad optar por pagar una suscripción con variedad de programación.

HBO Max, logró una suscripción total de más de 90 millones de usuarios durante el segundo trimestre del año, lo cual ascendió 20 millones a comparación de inicios del año.

