Hitman III el título más esperado para la Nintendo Switch en 2021

Nintendo sigue abriéndose paso hacia la nueva generación de los videojuegos con su consola Nintendo Switch y aunque sigue gozando de una extensa época dorada gracias a los videojuegos que catapultaron a la franquicia a la fama en incluir videojuegos de otras compañías desarrolladoras han hecho que se encuentre en la sima junto con grandes de la industria como Xbox y PlayStation.

Si bien en enero llegan títulos como he Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 para la Nintendo Switch uno de los que se espera sea más solicitados por los fanáticos, es el Hitman III que a diferencia de otros títulos que llegan en estreno este enero de 2021, Hitman será lanzado de manera virtual por lo que será de los primeros que podrás disfrutar mediante la tecnología clóud o nube.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pese a que el videojuego aún se encuentra en fase de desarrollo, y no se ha especificado la fecha en que podrá ser descargado, la historia de Hitman 3 será la primera entrega que llega a la Nintendo Switch.

El juego es la continuación de la dramática trilogía de World of Assassination que llevará al Agente 47 a experimentar misiones en un sistema de mundo abierto, por lo que su llegada a la Switch es una de las más esperadas para este 2021, pues esté título rompe con los ya conocidos géneros de la franquicia.