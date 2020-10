China.- La tecnología sigue creciendo a pasos agigantados y una prueba contundente de ello es la más reciente creación Huawei, se trata de las X Gentle Monster Eyewear II, unas increíbles gafas inteligentes con las cuales se puede contestar, colgar llamadas, escuchar música y por si fuera poco, son ideales para personas que padecen miopía.

Algunas principales características de estas sofisticadas gafas es que cuentan con audífonos de alta calidad y controles táctiles. Son compatibles con Bluetooth 5.2 y están equipadas con diafragmas de 128 mm que definitivamente ofrecerán el mejor audio, además que la filtración de sonido se redujo a 12 decibelios, obteniendo con esto una mayor privacidad y sobre todo satisfacción al oyente. Detalló la compañía china que su producto cuenta con un “sistema de sonido que minimiza la presencia de fugas de audio a través de ondas sonoras inversas, así aseguramos que las conversaciones serán completamente privadas, incluso en ambientes silenciosos”.

¡Pero eso no es todo!, para mayor comodidad de los usuarios, Huawei implementó un sistema en sus gafas que permite realizar diferentes acciones como ajustar el volumen, pausar, contestar llamadas, pasar canciones, entre otras cosas, con solamente hacer algunos toques por medio de un sensor. Es importante mencionar que este gran producto no está desarrollado para utilizarse en el agua, por lo tanto asegúrate de no meterlos en la piscina.

Las íncreíbles gafas X Gentle Monster Eyewear II, llegan al mercado en diferentes modelos: dos gafas de sol (Smart Lang y Smart Myma) y dos gafas de graduación (Smart Havana y Smart Kubo).

Huawei presenta Eyewear II, las nuevas gafas inteligentes; ideales para personas miopes/ Huawei

Es importante mencionar que hasta el momento estas gafas inteligentes aun no tienen fecha de lanzamiento en México, sin embargo, anunciaron en su cuenta de Twitter que tendrán un costo de 355 dólares.

Durante los últimos años Huawei ha demostrado ser un gigante de la tecnología en China y el mundo, pues ha ido ganando terreno a sus rivales al convertirse en el favorito de millones de usuarios de todo el mundo y no solo por sus sofisticados móviles, sino que también ha emprendido un valioso mercado de otros productos, un ejemplo son estás gafas que son de gran expectativa.