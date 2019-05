Huawei se enfrenta a nuevo golpe tras perder certificación WiFi

El panorama parece complicarse cada vez más para el gigante tecnológico Huawei. A pesar de que anunciara la preparación de su nuevo y propio sistema operativo "Kirin" tras la ruptura con Google (y por lo tanto "Android"), pareciera que las empresas tecnológicas estadounidenses se empecinan en asestar un golpe tras otro al gigante chino.

Tras el reciente anuncio de la asociación SD de dejarlo fuera de la lista de marcas certificadas para el uso de memorias externas, la WiFi Alliance decidió seguir el mismo camino y quitar la certificación del sistema de conectividad WiFi a los productos de Huawei.

Al aplicarse esto, Huawei, una de las compañías más importantes en telecomunicaciones, podría perderse de los futuros desarrollos de estándares de WiFi.

Esto quiere decir que los equipos del gigante chino no dejarían de seguir usando dicha tecnología, pero al no estar certificada, la empresa no podrá participar en la toma de decisiones de la alianza.

Bluetooth podría seguir los mismos pasos que la WiFi Alliance.

A esto se añaden los rumores de que Bluetooth podría seguir el mismo camino que las compañías mencionadas y retirar el permiso para el uso de su tecnología a Huawei.

Sin duda, las consecuencias de esto serían devastadoras, pues la conectividad vía Bluetooth es fundamental para el uso de un smartphone, ya que muchos productos como audífonos, equipos de sonido, autos y computadoras logran sincronizarse gracias a dicha tecnología.

Cabe mencionar que la compañía de Bluetooth no se ha pronunciado sobre este rumor hasta el momento.

