Hyrule Warriors: Age of Calamity, la precuela de los 100 años antes de Zelda Breath of the Wild

¿Qué más quieres de mí, Nintendo? Durante esta mañana se anunció la noticia de un nuevo juego Hyrule Warriors: Age of Calamity (Guerreros de Hyrule: la era de la cataclismo).

Si eres como yo y estás esperando que anuncien The Legende Zelda Breath of the Wild 2 y se te subió la presión al ver que era tendencia en Twitter "Zelda" y "Nintendo", el día de hoy se nos dio una gran sorpresa con la precuela de unos de los mejores juegos para la consola Nintendo Switch.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hyrule Warriors: Age of Calamity, secuela de la saga Hyrule Warriors, donde se sitúa 100 años antes del despertar Link en Breath of the Wild y estará disponible el próximo 20 de noviembre de este mismo año a un precio de $59.99 dólares.

De acuerdo con Eiji Aonuma en el video de la presentación, menciona que este título es un proyecto separado a Breath of the Wild 2.

El anuncio ha impactado a Twitter que se ha llenado de tendencia de cosas relacionadas al juego, de acuerdo con el video que compartió Nintendo esta mañana Nintendo, además de Link, podremos utilizar a los cuatro campeones de Hyrule (Mipha, Daruk, Revali y Urbosa) e incluso a la princesa Zelda que estará usando como arma a la Tabla Sheika, también al parecer habrá un nuevo personaje ya que en la imagen promocional se observa a un pequeño guardián de color blanco aunque se desconoce si será jugable o un asistente.

Se espera que en este juego se pueda conocer un poco más sobre lo que ocurrió hace 100 años en Hyrule.

Nintendo también ha confirmado que los amiibo de los campeones de Breath of the Wild volverán a estar a la venta con el lanzamiento de Hyrule Warriors: Age of Calamity este 20 de noviembre.