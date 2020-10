Ingenieros crean pintura blanca que enfría sin aire acondicionado

Estados Unidos.- Los ingenieros Xiulin Ruan y Joseph Peoples de la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, inventaron una pintura blanca capaz reflejar el calor producido por los rayos del sol, y con ello lograr que un edificio permanezca más fresco que la temperatura ambiente.

El invento de la pintura blanca capaz de reflejar el calor y mantener la superficio en la que está adherida más fría que la temperatura exterior, fue dado a conocer por la propia universidad el pasado 21 de octubre,

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo a la información publicada por la Universidad de Purdue, la pintura blanca es capaz de "mantener las superficies hasta 18 grados Fahrenheit (-7.8° C) más fría que su entorno naural", temperaturas similares a las de un refrigerador, solo que sin consumir energía eléctrica.

Joseph Peoples y Xiulin Ruan, ingenieros que crearon la pintura blanca, afirman que el uso de este producto en edificios disminuiría el uso de aires acondicionados, pues al momento de que el edificio no absorbe calor, no es necesario el uso de estos.

"Es muy contrario a la intuición que una superficie a la luz solar directa sea más fría que la temperatura que informa la estación meteorológica local para esa área, pero hemos demostrado que esto es posible” comentó Xiulin Ruan.

Una imagen infrarroja muestra que la pintura blanca desarrollada por la Universidad de Purdue (izquierda) puede permanecer más fría que una pintura blanca comercial. Foto: Universidad Purdue

Xiangyu Li, investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts que participó en la elaboración de este proyecto, afirmó que el calor no está siendo redirigido a la atmósfera, por lo que no contribuye al calentamiento global, si no que este regresa al espacio.

Por otra parte, los ingenieros señalaron que el uso de la pintura blanca en otro tipo de superfiices, como carreteras, casas y automoviles ayudaría a disminuir la temperatura del planeta tierra.

El artículo científico sobre la pintura fue publicado el mismo 21 de octubre bajo el nombre de "Full Daytime Sub-ambient Radiative Cooling in Commercial-like Paints with High Figure of Merit".

"Una cámara infrarroja le da una lectura de temperatura como lo haría un termómetro para juzgar si alguien tiene fiebre. Estas lecturas confirmaron que nuestra pintura tiene una temperatura más baja que sus alrededores y la contraparte comercial", explicó Xiulin Ruan para la prensa de la Universidad de Purdue.