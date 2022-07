Instagram: Todas las nuevas funciones de 2022 y cómo actualizarlas

En este año, Instagram continúa realizando mejoras para aumentar la experiencia en dicha plataforma. Se trata de nuevas funciones que incluso han sido solicitadas por los usuarios y que se han implementado en las últimas semanas.

Nuevas funciones de mensajes directos

La aplicación anunció 7 funciones para disfrutar de una nueva experiencia con la sección de mensajes directos como:

Responder a mensajes mientras navegas sin tener que ir a la bandeja de entrada y perder el lugar al que habías llegado en el feed.

Enviar contenido más rápido a tus amigos, por lo que sólo tienes que mantener presionado el botón “Compartir” y verás que aparecerán 4 círculos con las imágenes de perfil de los amigos con quien más interactúas.

Ver quién está en línea para chatear. Esto lo tendrás disponible en la parte de arriba en la bandeja de entrada de los mensajes

La capacidad de compartir vistas previas de música (30 segundos) y poder escucharla directamente en el chat: integraciones con Apple Music, Amazon Music y pronto Spotify.

Enviar un mensaje de manera silenciosa para no molestar a tus amigos con las notificaciones por si es tarde o de madrugada: solo tienes que agregar “@silencio” al mensaje.

Crea una encuesta directamente en un grupo de amigos.

Nuevo tema Lo-fi: para aportar un toque de color de fondo a tus conversaciones.

Foto: Internet

Nuevas funciones de Feed

Instagram informó recientemente de un gran cambio en la vista del feed que permite elegir lo que queremos ver y con ello tener más control sobre los contenidos. Para seleccionar una de estas dos vistas del feed, solo tienes que tocar el logo de “Instagram” en la esquina superior izquierda de la página de inicio:

Estas características las puedes tener mediante dos funciones que nos permitirá ver lo que más nos interesa y sobre todo, algo que nos gustaba a muchos: ver los contenidos en orden cronológico:

Favoritos: Con esta opción podrás estar al día con las publicaciones más recientes de las cuentas que elijas y agregues a tu lista de favoritos (hasta 50 cuentas). Las podrás identificar fácilmente con un icono de estrella.

Siguiendo: Con esta categoría Instagram te mostrará las publicaciones de las personas que sigues.

Foto: Internet

Nuevas funciones para tus contenidos

Con estas nuevas funciones vienen mejoras en Stories, algunas ya están disponibles, otras tomarán un tiempo en llegar

Stories de hasta 60 segundos, en vez de 15. Además podrás dar likes sin pasar por los mensajes directos.

Nuevo sticker de “enlace”. Con esta función ahora ya puedes poner un link en tus stories para enviar a los usuarios a la página que deseas. Super práctico porque ya no tienen que pasar por tu perfil.

Música en los Stories: Con esto se terminó el tener que ocultar la música que vamos añadiendo a nuestra Stories detrás de un elemento o imagen.

Más paletas de colores: Esta opción te da sugerencias de colores basada en los predominantes de la imagen que hayas subido. Permite mejorar el diseño de tus Stories.

Mejoras en Carruseles

En cuanto a los Carruseles, las publicaciones compuestas por más de una imagen en tu feed, se podrán editar y, por lo visto, eliminar las fotos que necesitamos. Esto nos permite actualizar algún contenido antiguo y quitar las fotos que ya no encajan o no nos gustan.

Mejoras en Reels. Una de las funciones que más uso ha tenido en los últimos meses, por lo cual Instagram ha aportado el poder contestar a comentarios de un Reels con otro Reels.

Por otra parte, ahora, cualquier persona que se inspire de un vídeo puede crear reels que incluyan un vídeo de una tercera persona o parte de ello.

Como novedad ahora puedes compartir un Reel en Instagram y a la vez en Facebook.

Foto: Pixabay

¿Cómo actualizar Instagram en Android?

En este sistema operativo lo que tienes que hacer es entrar en la tienda de aplicaciones de tu celular en la Play Store. Una vez estés dentro tienes que pulsar en tu imagen de perfil y luego pulsar en la opción de Gestionar apps y dispositivos.

En esta opción puedes pulsar directamente en Actualizar todo para que se actualicen todas las aplicaciones que tengan nueva versión de forma automática.

En el caso de que te aparezca Instagram puedes hacer dos cosas. Puedes pulsar en el botón de Actualizar de la app para darle preferencia y actualizarla primero, o pulsar en Actualizar todo para actualizar todas las apps en el orden en el que aparecen en la lista.

¿Cómo actualizar Instagram en Iphone?

En el sistema de la manzana, lo que tienes que hacer es entrar en la tienda de aplicaciones de tu móvil, en la App Store. Una vez estés dentro, tienes que pulsar en tu imagen de perfil.

Esto te llevará a la pantalla de Cuenta, en donde tendrás tu lista de aplicaciones que pueden actualizarse, y solo tendrás que mirar si está Instagram. Puedes estirar la pantalla hacia abajo con el gesto de actualización para hacer búsquedas de nuevas actualizaciones cuando quieras.

Este último apartado es muy importante, ya que si todavía no tienes las funciones más recientes puedes recurrir a revisar las actualizaciones, pero si aún así no te aparecen, no debes procuparte ya que éstas suelen implementarse poco a poco en todos los países. Generalmente inician sólo en Estados Unidos y luego al resto del mundo a la vez.