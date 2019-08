Instagram cae en América del Norte y Europa

México.- Usuarios de Instagram reportan problemas al intentar ver fotos y enviar mensajes en esta red social en América del Norte y Europa, indicó el portal DownDetector.

Los reportes han indicado que a algunos usuarios no les aparecen las nuevas publicaciones no aparecen, no se visualizan los seguidores y tampoco se actualiza el feed o línea del tiempo.

Las fallas se han reportado tanto en la aplicación para teléfonos como en el sitio web.

El origen de la falla en la red social que recientemente compró Facebook permanece desconocido.

No es la primera vez que aparecen fallas en Instagram en menos de 3 días, pues el domingo habría fallado esta red social junto a Facebook.