Instagram ya tiene modo oscuro: aquí te decimos cómo activarlo

Instagram ha activado su nueva opción de modo oscuro, siguiendo así la tendencia de aplicaciones como Twitter y Facebook Messenger que ha fascinado a usuarios por su estética, el descanso visual y ahorro de batería que representa.

Al igual que el de las otra apps, el modo oscuro de Instagram reemplaza el clásico fondo blanco por uno negro o gris desde su última actualización lanzada el pasado lunes, y aquí te diremos cómo activarlo.

Antes que nada, debes saber que si tu equipo no cuenta con Android 10 o iOS 13 no te será posible utilizar el modo oscuro, al menos de momento, pues la función solo se encuentra como una extensión de dicho modo en el SO.

Para activarla, tendrás que ingresar a la configuraciónd del menú y activar el modo oscuro en todo el terminal, es decir, este se aplicará automáticamente en todo tu teléfono y por ende en las aplicaciones que tengan dicha función disponible, como es el caso de Instagram.

Desafortunadamente, el modo oscuro solo está disponible para usuarios de Android 10 y iOS 13. Foto: Especial

Muchos usuarios prefieren usar el modo oscuro porque brinda descanso visual, además representar un ahorro para la energía de la batería y considerar más elegante, atractivo y novedoso el color. Algunas aplicaciones como Twitter, Facebook Messenger y Gmail cuentan ya con esta característica, pero otras, como Facebook, no la tienen, aunque en este caso estarían ya en pruebas para lanzarlo.