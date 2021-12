Jack Dorsey sale de Twitter y otros clics tecnológicos de la semana

Bogotá.- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. La red del pajarito le dice chao a Jack Dorsey

El 21 de marzo de 2006, Jack Dorsey, escribió "Just setting up my twttr" ("solo arreglando mi twttr") en una plataforma de microblogging que había cofundado y que llamó Twitter.

Quince años y miles de millones de dólares después, la compañía del pajarito azul anunció que Dorsey dejará su puesto como consejero delegado y será reemplazado por Parag Agrawal, actual jefe tecnológico de la empresa.

Leer más: ¿Cómo elegir quién ve las actualizaciones de estados de WhatsApp?

Dorsey emitió un comunicado en el que aseguró que había decidido dejar Twitter porque creía que "la compañía está lista para continuar sin sus fundadores. Mi confianza en Parag como CEO de Twitter es profunda".

El también creador de la plataforma de pagos Square, quien fue apartado de la conducción de Twitter entre 2008 y 2015, permanecerá como CEO hasta la reunión de accionistas de 2022.

Habrá que ver si esta movida en la red social del pajarito le hace recuperar un poco del alpiste perdido.

2. ¡Trabajadores de Amazon uníos! (segundo intento)

Durante la pandemia, Amazon ha multiplicado sus ganancias, pero parece que buena parte de su masa laboral no ha percibido los beneficios y, más bien, ha sentido que la empresa fundada por Jeff Bezos en 1994 se está extralimitando.

Tras el intento de marzo pasado en el que se rechazó la creación de un sindicato, la Junta Nacional de Relaciones Laborales de EE.UU. autorizó esta semana una nueva elección para la creación de un colectivo laboral en un almacén de Amazon en Alabama.

Al parecer a Amazon se le estaba yendo la mano en su afán de evitar que los trabajadores en la población de Bessemer se agremiaran y estos decidieron denunciar la situación.

En defensa del gigante del "retail" hay que decir que ha contratado a miles de personas durante estos duros tiempos, pero debería ser más flexible en cuanto al respeto de los derechos laborales.

3. ¡Ho ho ho ho! ¡Feliz Navidad con Amazon Prime Gaming!

A ver... tenemos Amazon Prime Video, Amazon Prime Music y para los gamers también está Amazon Prime Gaming, que este mes se viene con nueve títulos nuevos en su catálogo para nuestro deleite.

Según SomosXbox.com, se trata de "Need for Speed Hot Pursuit Remastered", "Journey to the Savage Planet", "Frostpunk", "Football Manager 2021", "Morkredd", "Spellcaster University", "Youtubers Life", "Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse" y "Tales of Monkey Island Complete Pack".

No sobra recordar que para que el Papá Noel del retail nos dé estos videojuegos hay que tener las cuentas de Prime activas.

4. Siguen las "jugaditas" de Pegasus en El Salvador

¿Se acuerdan que la semana pasada les contábamos acerca de cómo Apple quería írsele encima a la firma israelí NSO Group por los efectos nocivos de su software Pegasus? Pues una periodista salvadoreña denunció que es víctima de este spyware.

Se trata de Mariana Belloso, quien dijo que, tras someterlo a una "auditoría forense", su smartphone está infectado con Pegasus, "un software de espionaje que el Gobierno ha pagado para vigilar a periodistas, otras personas de interés, y a sus mismos diputados".

En la denuncia, Belloso apunta al Gobierno del presidente Nayib Bukele, a quien diversas ONG acusan de falta de transparencia.

Belloso es una de las periodistas que reveló el pasado 24 de noviembre que recibió una alerta de Apple sobre la posibilidad de ser víctimas de posible espionajes por "atacantes financiados por el Estado".

5. Basura espacial, en el "camino" de la NASA

No es que estemos ya en los tiempos de "Wall-E", en el que la atmósfera estaba colapsada de basura (y el planeta también), pero este molesto problema ocasionó un retraso en una misión de la Estación Espacial Internacional (EEI).

La NASA anunció un aplazamiento de una caminata que iban a realizar dos de sus astronautas para reemplazar una antena, debido a la existencia de residuos espaciales en la zona.

Hasta ahora no se ha fijado una nueva fecha para esa operación, vital para el funcionamiento del laboratorio espacial de la EEI.

Habría que pedirle a las potencias que producen basura espacial que se responsabilicen de ella, para que nuestro vecindario sideral no se vuelva un vertedero... como en los tiempos de "Wall-E".

6. Un ciberlunes no tan bueno

Eso de gastar mucho no está muy de moda en estos días de "abundancia de escasez", y eso quedó más que demostrado el 29 de noviembre, día del ciberlunes en Estados Unidos.

En efecto, las ventas por 10.700 millones de dólares representaron un retroceso de 1,4 % con respecto al año pasado, siendo el primer ciberlunes en el que se registra una caída.

Los juguetes Hot Wheels, la XboX S y los auriculares Airpods fueron los reyes de la jornada comercial que se lleva a cabo desde 2005 para estimular el comercio online.

7. Newlab, herramienta para la internacionalización de Uruguay

El mundo tecnológico sabe que Uruguay está "en otro canal" en cuanto al avance digital se refiere y se fija en ese país para asentarse y proyectarse en la región.

Newlab, una compañía dediada a la robótica, la inteligencia artificial y la nanotecnología fundada en 2016 en Nueva York, se instalará en el país suramericano y ayudará a internacionalizar su "potente" sistema innovador mediante una alianza estratégica entre organismos públicos y empresas privadas.

Durante la presentación del acuerdo, el ministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Omar Paganini, dijo que la idea de la alianza con Newlab es "acercar el mundo innovador uruguayo al internacional".

Gracias a esta alianza entre la cartera de Paganini, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu), Newlab y las empresas Globant -dedicadas al software y soluciones tecnológicas- y Mercado Libre podrán resolverse problemas y crear "tecnología nueva uruguaya".

Leer más: ¿Cómo elegir quién ve la información de perfil en WhatsApp?