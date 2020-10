Estados Unidos.- Joe Biden ya tiene su propia Isla en “Animal Crossing: New Horizons”, luego de que el candidato demócrata llegara a un acuerdo con Nintendo en septiembre para aparecer en el popular videojuego.

El candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, anunció que haría llegar su campaña al mundo virtual, en base a esto, la campaña de Joe Biden se ha asociado con Kinda Funny Games para albergar la primera exhibición pública de Biden Island en “Animal Crossing: New Horizons”.

El cofundador de Kinda Funny Games, Greg Miller, anunció en Twitter que la isla Biden hecha a medida se estrenará en el canal de Twitch de Kinda Funny Games el viernes 16 de octubre a las 2 p.m. ET / 7 p.m. BST.

En este videojuego, los jugadores podían adornar sus casas con pancartas de apoyo a Joe Biden y Kamala Harris, senadora por California y contendiente por la Vicepresidencia de Estados Unidos.

Por medio de códigos QR que los jugadores de Animal Crossing podrían entrar a la tienda de Nintendo Switch Online para descargar uno de los cuatro diferentes letreros de apoyo para el Equipo Biden-Harris.

Cabe destacar que aun se desconoce que presentará la isla, pero como está en asociación con la campaña de Biden, se espera una buena cantidad de material en apoyo de la candidatura del exvicepresidente.

Debut del oficial de Joe Biden en isla en Animal Crossing Foto: Captura

La isla de Joe Biden en Animal Crossing: New Horizons cuenta con un lugar de votación y hasta su propia oficina de campo. Además -obviamente- de que hay letreros de apoyo por todos lados.

Muchos de los residentes de la isla son perros, pues es conocido por todos que Joe Biden ama a los perros, aseguró el youtuber Greg Miller de Kinda Funny mientras exploraba la isla.

Campaña #HazloXMi

#HazloXMi es una campaña con la que el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden busca el voto de los puertorriqueños que viven en Florida y Pennsylvania, donde se les pide que salgan a Salga a Votar, Get Out The Vote.

La campaña #HazloXMi, que ha recibido un gran apoyo por parte de los puertorriqueños, busca motivar a las personas que viven en la isla para que inciten sus familiares y amigos puertorriqueños que viven en Estados Unidos para que voten por Joe Biden y Kamala Harris.

Lo curioso de la campaña #HazloXMi, es que sus anuncios son en español y se llevan a cabo en Puerto Rico, Florida y Pensilvania, en el se presenta a una variedad de residentes de la isla, instando a sus familiares y amigos a usar su voto para ayudar a quienes viven en ahí.