LEGO y Nintendo se unen para crear increíble versión de Super Mario

El Grupo LEGO anunció una asociación con Nintendo que cambiará la forma en que las personas interactúan con Super Mario en el mundo físico y participan en experiencias LEGO.

Ambas compañías comparten una pasión por la innovación y el juego y su colaboración ha llevado a una reimaginación de la experiencia de construcción LEGO, permitiendo una forma completamente nueva de jugar inspirada en el ícono de los videojuegos, Super Mario.

Lego Super Mario es un nuevo producto que cuenta con una figura interactiva de LEGO Mario que recoge monedas en niveles de juego de la vida real creados con elementos LEGO.

La nueva línea permitirá a los niños experimentar el mundo lúdico de Super Mario como nunca antes. Super Mario cobrará vida en el mundo físico de LEGO y los nuevos niveles de desafío y estilos de juego formarán parte de la icónica experiencia LEGO de la que disfrutan generaciones.

Con esta experiencia ayudaremos a millones de niños que aman Mario a participar y jugar de una manera completamente nueva, donde tienen el control de crear y jugar juegos con su personaje favorito. Al incorporar a la perfección la última tecnología digital, LEGO Super Mario es una experiencia altamente social, interactiva y colaborativa para los niños".



Siempre me han gustado los productos LEGO y cómo ayudan a los niños a usar su imaginación para jugar", dijo Takashi Tezuka, director ejecutivo y productor de juegos de Nintendo Co Ltd. "El nuevo producto que creamos junto con el Grupo LEGO busca combinar dos estilos de juego diferentes, uno en el que construyes libremente el mundo de Mario y el otro donde juegas con Mario en el mismo mundo que has creado".