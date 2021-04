La NASA y SpaceX listas para su próxima misión tripulada a la EEI

Cabo Cañaveral.- La NASA se prepara para enviar a su segunda misión operacional, denominada “Crew-2” o Tripulación 2 hacia la Estación Espacial Internacional, en donde permanecerán seis meses realizando tareas de investigación y mantenimiento en el famoso laboratorio orbital.

Crew-2 está compuesta por astronautas de la NASA, la ESA (Agencia Espacial Europea) y JAXA (Agencia Espacial Japonesa). Robert Kimbrough, de la NASA, comandará la misión y es un veterano de tres misiones y seis caminatas espaciales.

Megan McArthur, oriunda de California, será la piloto de la cápsula Crew Dragon. Es su segundo vuelo al espacio, luego de participar en la famosa misión STS-125, la última que realizó mantenimientos el Telescopio Espacial Hubble. Una curiosidad, será la primera vez que visite la Estación Espacial.

Thomas Pesquet. El francés será el primer europeo en volar en las nuevas CrewDragon y ya tiene una misión en su haber. Será especialista de misión.

Aki Hoshide, de la Agencia Espacial de Japonesa (JAXA). Veterano de dos misiones anteriors, una con el Taxi Espacial y otra lanzando desde Rusia en una nave Soyuz. Hoshide será el 5to astronauta en la historia en volar en tres naves diferentes (Taxi Espacial, Soyuz y Dragon).

Megan McArthur (NASA), Thomas Pesquet (ESA), Aki Hoshide (JAXA) y Shane Kimbrough (NASA) la tripulación de la misión Crew-2 / Foto: NASA

El lanzamiento de la misión Crew-2, inicialmente programada para despegar el Jueves 22 a las 6:11 am hora local (ET), fue reprogramado para el Viernes 23 a las 5:49 am ET por problemas climáticos en varias de las zonas que sigue la trayectoria del cohete Falcon 9.

Al ser una misión tripulada, la NASA y SpaceX no solo tienen que considerar el clima en la zona del lanzamiento, sino también en áreas donde se puedan producir potenciales “abortos” de misión, donde ante una falla del cohete la cápsula pueda eyectarse y amarizar con sus paracaídas en el océano y el clima acompañe en la zona de salvataje.

Otro dato importante a tener en cuenta en esta misión es que es la primera vez que la NASA va a permitir no solo la reutilización de la primera etapa de un cohete Falcon 9 sino también de la cápsula Dragon, llamada “Endeavour”.

El Falcon 9 fue el mismo que llevó a órbita a la tripulación de la misión Crew-1 (actualmente en la Estación), mientras que la cápsula Endeavour fue utilizada por primera vez en la misión DM-2, que significó el regreso de USA a las misiones tripuladas luego de casi 10 años de sequía una vea cancelado el programa de Taxis Espaciales.

La NASA y SpaceX han sabido desarrollar una alianza más que exitosa, sobnre todo entre dos organizaciones que tiene culturas y ritmos de trabajo completamente diferentes. SpaceX ha sabido ganarse la confianza de la NASA, y sobre todo de sus ingenieros encargados de validar y certificar que sus cohetes y cápsulas estén listas para volar astronautas de la NASA.

Tim Simon, Gerente de Certificaciones de la NASA para SpaceX, en una entrevista para Debate, confirmó lo cómodo que se siente la NASA con todas las pruebas que SpaceX hace permanentemente con sus Cápsulas y cohetes, siempre con el afán de mejorar. “Están probando e iterando permanentemente y eso nos gusta mucho, nos da mucha confianza en sus procesos de mejorar siempre”

Lo mismo comentó Kevin Vega en una entrevista exclusiva para Debate, Vega es el ingeniero líder en rendimiento de integraciones de la NASA, trabajando constantemente con el equipo de SpaceX. “Hemos llegado a formar un muy buen equipo y la confianza fue creciendo año a año. Tuvimos momentos de cierta aspereza, pero el equipo de SpaceX siempre ha demostrado que pone la seguridad de los astronautas por encima de todo”.

La tripulación de la misión Crew-2 compartirá unos días en la Estación Espacial Internacional con sus colegas de Crew-1, que se aprestan para regresar a la Tierra en los próximos días, y con los de la Expedición 65, por lo que 11 personas estarán en órbita al mismo tiempo, todos dentro de la Estación.

Poco a poco la actividad espacial tripulada, de la mano de la actividad privada y de empresas como SpaceX, va volviendo a la normalidad.