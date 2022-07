“La era de los influencers se acabó”: asegura el youtuber Doctor Vic en Talent Land

Guadalajara, Jalisco.- Con la idea de difundir la medicina de manera efectiva, el médico Víctor Manuel Encina Delgado, conocido como Doctor Vic, comenzó a crear contenido en YouTube, actualmente tiene más de dos millones de suscriptores y contó en Talent Land su método para videos exitosos y la razón de su amor por la medicina.

El Doctor Vic alentó al público a crear sus propios productos y aseguró que esto es una manera de incidir socialmente.

"La era de los influencers y esto es mi sueño hecho realidad, se acabó, ustedes tienen el control y de acuerdo a lo que compartan van a tener el poder de cambiar el país y en el mundo, todos somos creadores de contenido", aseguró.

El youtuber explicó su vocación con la historia de Marco, un hombre que cayó de 15 metros de altura, fue sumamente complicado salvarle la vida pero lo lograron. Dos meses después su hija se casó y pudo entregarla en el altar.

"Marco sobrevivió y tuvo la oportunidad de entregar a su primera hija en el altar y esto más que toda la ciencia, más que todos los fijadores externos, más que de la cirugía de columna, de esto se trata la medicina, de intervenir en la historia natural de los problemas del ser humano para permitir que viva estos momentos", aseguró.

Respecto a su método para crear contenido exitoso enfatizó que los videos deben ser contados de manera innovadora, para lograr captar la atención del público, dio varios ejemplos de ello.

Aseguró que la empresa SUUMA Voluntarios lo contrató para hablar de ambulancias, le pidieron entrevistar al director general para que más gente se uniera como voluntarios.

"Yo dije 'esa es la estupidez más grande que he escuchado' y me colgó el teléfono, un mes después me hablaron y me dijeron '¿Qué idea tienes tú?', yo dije 'puedo subirme a la ambulancia, hago una guardia con ustedes y me van a dejar grabar todo'", contó.

La empresa aceptó la idea y lograron retratar todo el esfuerzo que los hacen paramédicos para ayudar a las personas.

"Fue un gran día, vimos como los paramédicos se esfuerzan por llevar vivas a los pacientes de su casa o el lugar del accidente al hospital, después de este video tuvieron más o menos 14 mil solicitudes para ser voluntario o paramédico", aseguró el youtuber.

El Doctor Vic reveló que tiene una estrategia de tres puntos para tener éxito como creador, en primer lugar tener criterio para diferenciar información real de falsa, en segundo analizar al público que consume cada plataforma para adaptar los productos y por último animarse a crear contenido.