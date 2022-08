La misión Artemis I de la NASA, con nuevo cohete lunar, está lista para importante vuelo

Cabo Cañaveral, Florida.- La misión Artemis I de la NASA, que incluye el Space Launch System Rocket y la nave espacial Orion, está listo para un importante vuelo de prueba el lunes, a pesar de que varios relámpagos han impactado en la plataforma de lanzamiento.

De esta manera, el nuevo cohete lunar tiene como objetivo despegar este 29 de agosto entre las 8:33 a.m. ET y las 10:33 a.m. ET, desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

El cohete Space Launch System de 98 metros es el más poderoso jamás construido por la NASA. Se dispone a enviar una cápsula vacía a la órbita lunar, medio siglo después del programa Apolo de la NASA, que llevó a 12 astronautas a la Luna.

Los astronautas podrían regresar a la Luna en unos pocos años, si este vuelo de prueba de seis semanas sale bien. Sin embargo, la NASA reconoce que los riesgos son altos y que el vuelo podría interrumpirse.

En lugar de astronautas, se sujetan tres maniquíes de prueba a la cápsula Orion para medir la vibración, la aceleración y la radiación, uno de los mayores peligros para los humanos en el espacio profundo. Tan solo la cápsula tiene más de mil sensores.

Las autoridades dijeron este domingo que ni el cohete ni la cápsula sufrieron daños durante la tormenta del sábado, por lo que el equipo de tierra tampoco se vio afectado luego que se confirmó que cinco rayos alcanzaron las torres de 180 metros que rodean el cohete en el Centro Espacial Kennedy de la NASA. Los impactos no fueron tan fuertes como para realizar mayores pruebas.

“Claramente, el sistema funcionó como se diseñó”, dijo Jeff Spaulding, director de pruebas senior de la NASA.

Te recomendamos leer:

Aunque se esperan más tormentas, los meteorólogos calculan un 80% de probabilidades de clima aceptable para el lunes por la mañana.