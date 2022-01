La realidad podría ser hecha en computadora: Científico Javier Santaolalla

Imagina que un día te despiertas temprano por la mañana y en tu noticiero favorito dicen que científicos descubrieron que el universo sigue principios algorítmicos muy puntuales, el físico Javier Santaolalla cree que es posible y que incluso la realidad podría ser creada por computadora al estilo "The Matrix".

En una entrevista de nombre "ES MATEMÁTICAMENTE POSIBLE QUE VIVAMOS EN UNA SIMULACIÓN: Javier Santaolalla", publicada en el canal de Youtube "The Wild Project", el excolaborador de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) planteó que lo anterior podría ser más probable de lo que muchos creen.

El argentino que también ha incursionado en redes sociales usó como sustento una investigación del británico Stephen Wolfram, publicada con el nombre "A Project To Find The Fundamental Theory Of Physics", donde se propone una nueva forma de hacer física.

El científico de Reino Unido plantea que el universo sigue pasos algorítmicos y que el tiempo, tan discutido entre los expertos, son secuencias de un programa. En términos sencillos, el universo seguiría la ejecución de una rutina y el tiempo serían sus pasos.

Bajo los términos planteados por Stephen Wolfram y defendidos por Javier Santaolalla, todos los sucesos en la historia suceden y no suceden a la vez, algo que a muchos recordará a la paradoja el 'gato de Schrödinger', descrita en 1935 por el físico austriaco-irlandés Erwin Schrödinger.

El extrabajador de la CERN detalló que este sería solo una de las hipótesis que apoyan la idea de que nuestra realidad -universo entero- sea producto de números ordenados intencionalmente para dar forma a todo lo que conocemos, o creemos conocer.

"Una de las soluciones es Dios, otra es un informático", dijo el físico argentino sobre el escenario hipotético planteado al inicio de este texto. Si descubren con certeza que el universo sigue ciertos principios algorítmicos, esas sería las dos posibilidades de la creación.

Javier Santaolalla agregó: "si intuyes que el mundo está creado a partir de las matemáticas entonces, en principio tendría que haber un código o una estructura de leyes describa como se conecta y cómo se evoluciona todo, claro, si eso existiera(...)la pregunta siguiente es ¿quién ha puesto ese código? ¿quién ha puesto esa ley?".