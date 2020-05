Las empresas aumentan la defensa cibernética debido a Coronavirus

Ahora, más que nunca, confiamos en los sistemas informáticos e Internet para comunicarnos y, lo más importante, para trabajar. El nuevo coronavirus ha enviado al mundo en línea, mostrándonos cómo vivir una vida diferente.

Hay una nueva realidad preparada. Tenemos la impresión de que tenemos todo bajo control. Pero, ¿realmente lo tenemos todo bajo control? En momentos de crisis global sin precedentes, como la pandemia del COVID-19, hay muchas oportunidades para los que buscan vulnerabilidades en sus oponentes.

América Latina, particularmente, ha sido víctima de múltiples ataques cibernéticos, tales como ransomware o phishing, desenmascaran los peligros que los agentes maliciosos representan para los individuos, las empresas y el gobierno.

Dadas nuestras circunstancias actuales, no es de sorprenderse que las ciberinfecciones hayan logrado penetrar en la cadena de suministro global. En lugar de crear una conexión, las herramientas digitales han logrado crear conflictos.

Ni siquiera el FBI se siente seguro. De hecho, la Oficina Federal de Investigaciones ha intensificado su defensa cibernética ante las amenazas recientes. Es necesario prestarle atención a que la tendencia no sea única.

Para ser más exactos, los ciberdelincuentes siempre se han atacado a las víctimas de eventos de alto perfil aprovechando la situación para generar respuestas inmediatas. Los hackers utilizaron el virus Zika para propagar un tipo diferente de virus.

VPN: Un as bajo la manga de una empresa

Sorprendente o no, las organizaciones de todos los tamaños están recurriendo a una solución desfasada: la VPN. Una red privada virtual ayuda a los usuarios a navegar por la Web de forma segura y privada al enrutar y cifrar el tráfico a través de servidores que se encuentran fuera de la red local. Actúa como un firewall en el sentido de que la VPN garantiza una capa adicional de seguridad que es importante para la protección de datos. Trabajar en ausencia de medidas de seguridad adecuadas puede provocar que los dispositivos se infecten con malware. Incluso si la empresa cuenta con sólidas medidas de seguridad, no pueden ser copiadas y aplicadas a la fuerza laboral móvil.

Los hackers están practicando activamente la explotación criminal. Como se mencionó anteriormente, están buscando explotar los vacíos, dirigiéndose a los agentes económicos importantes. En América Latina, los bancos son la niña de sus ojos, por así decirlo. El aumento de la actividad de malware, exploits y botnets ha ido en aumento. Muchas, si no la mayoría, de las empresas les proporcionan a los empleados acceso a sus servidores VPN , el mantenimiento y la seguridad de la red, la responsabilidad del personal de TI.

Los agentes maliciosos no pueden ver los mensajes instantáneos, el historial de navegación, básicamente, cualquier cosa que se envíe a través de una red. Implementar una VPN es bastante sencillo. En otras palabras, es una solución rápida, fácil y efectiva.

Desarrollar un plan de acción para la implementación de medidas de seguridad cibernética

El cibercrimen está en aumento. La pregunta ahora es: ¿debe esto importarle a alguien? Claro que, si! Además del hecho de que un ataque malicioso puede dañar la reputación de una empresa, existe el problema de las filtraciones de datos. Los piratas informáticos pueden obtener información confidencial y divulgarla al público.

El resultado inevitable es la pérdida en toda la organización. Es mejor prevenir los ciberataques que lidiar con ellos. Las empresas deberían temer al gran hacker malvado. Si no salen del negocio, seguramente devolverán el golpe con una demanda civil al ser demandados en nombre de clientes insatisfechos.

Durante estos tiempos difíciles, es fundamental ser proactivo. Estas son las preguntas que crean un plan de acción:

VPN: ¿Quién tiene acceso?

Una red privada virtual constituye una solución empresarial para las empresas de todos los tamaños. Dado el número reciente de alertas de hacker que advierten sobre problemas importantes, es normal que las organizaciones estén intensificando la defensa cibernética. Los empleados con privilegios de VPN se aseguran de que los usuarios no autorizados no puedan acceder a las redes internas o a los servicios en línea. No hace falta decir que solo una cierta cantidad de usuarios puede tener acceso remoto a la red. Si los privilegios VPN son proporcionados a más personas, la seguridad puede verse comprometida. A medida que la fuerza laboral cambia continuamente, junto con el acceso a los sistemas organizacionales, se necesita tomar precauciones.

¿Se necesita ancho de banda adicional?

Algunos servicios usan una cantidad específica de ancho de banda para el cifrado de bits más alto, por lo que podría ser necesario aumentar el ancho de banda. Será utilizado para complementar la asignación mensual y la buena noticia es que no caduca. Desde el punto de vista tecnológico, nada puede compararse con la sensación de estar a salvo y seguro. Si es obligatorio comprar ancho de banda adicional, las empresas no deberían dudar en comprarlo.

¿Cómo serán manejados los problemas de seguridad cibernética?

Imaginemos el peor de los casos: se lleva a cabo una violación cibernética. La organización debe estar lista para responder al desafortunado incidente. El virus COVID-19 no se está tomando un descanso y tampoco los agentes maliciosos. La amenaza está a la vuelta de la esquina, por lo que es importante verificar y volver a verificar que todas las copias de seguridad estén en su lugar y asegurarse de que la VPN no tenga fuga de la dirección IP.

Si bien es muy poco probable que algo salga mal, es mejor prevenir que lamentarlo. Una red privada virtual puede proporcionar una gran protección frente a las principales vulnerabilidades, por lo que nadie debería manipularla.

Consideraciones finales

Mientras las personas luchan por sus vidas, las empresas luchan por llegar a fin de mes. América Latina enfrenta numerosos desafíos de seguridad cibernética a pesar de que se hacen esfuerzos para abordar el problema. Hay un avance rápido en términos de ciberespacio y países como México, Argentina, Chile y Brasil han intensificado el juego, incluso si sus capacidades son bastante limitadas en comparación con sus contrapartes europeas.

Desafortunadamente, los agentes maliciosos no se detienen al ver la pandemia global. Simplemente aprovechan la oportunidad que se les presenta. Para mantener a raya a estos malos agentes y garantizar la máxima seguridad, las empresas recurren a las VPN.

La pandemia del COVID-19 hace que la VPN sea más valiosa que nunca. No puede negarse la aplicación completa. ¿Seguirán aumentando los ciberataques? Lo más probable es que si, continuen. Y no se pueden tomar las suficientes precauciones. Enfocarse en la seguridad de la contraseña o actualizar los sistemas de la empresa no es suficiente para mantener a raya a los hackers, que son tan inteligentes que pueden superar casi cualquier obstáculo.