Lista de ganadores y nominados de The Game Awards 2020

Estados Unidos.- La pandemia de coronavirus puede haber afectado la forma en que realizamos eventos en vivo, pero los Game Awards de este año aún están vigentes.

La ceremonia de los Game Awards 2020 se transmite en vivo desde Los Ángeles, Londres y Tokio desde tres lugares en el estudio sin audiencia.

En declaraciones a Variety en septiembre, el presentador Geoff Keighley dijo que "normalmente nunca podrían tener tres ciudades en vivo", lo que inspiró la idea a gran escala.

Este es un año único de circunstancias, así que intentémoslo. Creo que envía un gran mensaje, y creo que es lo que más me gustaría hacer, dijo.

El espectáculo contará con actuaciones musicales de Eddie Vedder de Pearl Jam y la Orquesta Filarmónica de Londres, y apariciones de invitados especiales como Brie Larson, Christopher Nolan, Gal Gadot, JackSepticEye, John David Washington, Josef Fares, Keanu Reeves, Nolan North, Reggie Fils- Aime, Stephen A. Smith, Tom Holland y Troy Baker.

Además de actuaciones musicales, apariciones de celebridades y segmentos especiales, el programa también contará con anuncios exclusivos, como lo ha hecho en los últimos años.

Se espera que los juegos ganadores o que triunfen esta noche sean "Among Us", "Call of Duty", "Dragon Age" y "Crimson Desert", entre otros. La exitosa secuela de Naughty Dog "The Last of Us Part II" lidera las nominaciones con 10.

The Last of Us 2 era el gran favorito para llevarse el título de juego del año.

Le siguen de cerca "Hades" de Supergiant Games con ocho y "Ghost of Tsushima" de Sucker Punch con siete.

Los tres están listos para el juego del año; los otros nominados al primer premio son "Animal Crossing: New Horizons" de Nintendo, "Doom Eternal" de id Software y "Final Fantasy VII Remake" de Square Enix.

Lista de Ganadores:

Juego del año

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo

Doom Eternal – id Software

Final Fantasy VII Remake – Square Enix

Ghost of Tsushima – Sucker Punch

Hades – Supergiant Games

The Last of Us Part II – Naughty Dog (GANADOR)

Dirección de juego

Final Fantasy VII Remake – Square Enix

Ghost of Tsushima – Sucker Punch

Hades – Supergiant Games

Half-Life Alyx – Valve

The Last of Us Part II – Naughty Dog (GANADOR)

Juego más anticipado

Elden Ring – From Software/Bandai Namco (Ganador)

Halo Infinite – 343/Xbox Game Studios

Horizon Forbidden West – Guerrilla Games/SIE

God of War Sequel – SIE Santa Monica/SIE

Resident Evil Village – Capcom

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Sequel – Nintendo

Narrativa

The Last of Us Part II (Ganador)

13 Sentinels: Aegis Rim

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Dirección de arte

Ghost of Tsushima (Ganador)

Final Fantasy VII Remake

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Banda sonora y musica

Final Fantasy VII Remake (Ganador)

Doom Eternal

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Diseño de audio

The Last of Us Part II (Ganador)

Doom Eternal

Half-Life: Alyx

Ghost of Tsushima

Resident Evil 3

Actuación

Laura Bailey – Abby, The Last of Us Part II (Ganador)

Ashley Johnson – Ellie, The Last of Us Part II

Daisuke Tsuji – Jin, Ghost of Tsushima

Logan Cunningham – Hades, Hades

Nadji Jeterm – Miles Morales, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Juegos para impacto

Tell Me Why (Ganador)

If Found…

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Through Darkest of Times

Juego en marcha

No Man’s Sky (Ganador)

Apex Legends

Destiny 2

Call of Duty: Warzone

Fortnite

Juego Indie

Hades (Ganador)

Carrion

Fall Guys: Ultimate Knockout

Spelunky 2

Spiritfarer

Juego Indie debut

Phasmophobia (Ganador)

Carrion

Mortal Shell

Raji: An Acient Epic

Roki

Juego Móvil

Among Us

Call of Duty Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokémon Cafe Mix

Soporte de la comunidad

Apex Legends

Destiny 2

Fall Guys: Ultimate Knockout

Fortnite

No Man’s Sky

Valorant

Juego VR/AR

Half-Life: Alyx (Ganador)

Dreams

Marvel’s Iron Man VR

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saints & Sinners

Innovación en accesibilidad

The Last of Us Part II (Ganador)

Assassin’s Creed Valhalla

Grounded

Hyperdot

Watch Dogs Legion

Juego de acción

Doom Eternal

Hades

Half-Life: Alyx

Nioh 2

Streets of Rage 4

Juego de acción y aventura

The Last of Us Part II (Ganador)

Assassin’s Creed Valhalla

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Star Wars Jedi: Fallen Order

Juego RPG

Final Fantasy VII Remake (Ganador)

Genshin Impact

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: Like a Dragon

Juego de peleas

Mortal Kombat 11 Ultimate (Ganador)

Granblue Fantasy: Versus

Street Fighter V: Champion Edition

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Under Night In-Birth

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r]

Juego Familiar

Animal Crossing: New Horizons (Ganador)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mario Kart Live: Home Circuit

Minecraft Dungeons

Paper Mario: The Origami King

Juego de estrategia

Microsoft Flight Simulator (Ganador)

Crusader Kings 3

Desperados 3

Gears Tactics

XCOM: Chimera Squad#

Juego de deportes/ Carreras

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (Ganador)

Dirt 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Juego multijugador

Among Us (Ganador)

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

Creador de contenido del año

Alanah Pearce

Jay Ann Lopez

Nickmercs

TimTheTatman

Valkyrae

Atleta Esports

Heo “Showmaker” Su (Ganador)

Ian “Crimsix” Porter

Kim “Canyon” Geon-Bu

Anthony “Shotzzy” Cuevas-Castro

Matthieu “Zywoo” Herbaut

Coach de Esports

Danny “Zonic” Sorensen (Ganador)

Dae-Hee “Crusty” Park

Fabian “Grabbz” Lohmann

Lee “Zefa” Jae-Min

Raymond “Rambo” Lussier

Evento de Esports

League of Legends World Championship 2020 (Ganador)

Blast Premier: Spring 2020 European Finals

Call of Duty League Championship 2020

IEM Katowice 2020

Overwatch League Grand Finals 2020

Juego de Esports

League of Legends (Ganador)

Call of Duty: Modern Warfare

Counter-Strike: Global Offensive

Fortnite

Valorant

Host de Esports

Eefje “Sjokz” Depoortere (Ganador)

Alex “Goldenboy” Mendez

Alex “Machine” Richardson

James “Dash” Patterson

Jorien “Sheever” Van der Heijden

Equipo de Esports

G2 Esports (Ganador)

Damwon Gaming

Dallas Empire

San Francisco Shock

Team Secret