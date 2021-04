Lo que debes saber sobre los cambios de WhatsApp a partir del 15 de mayo 

A principios de año, la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp Messenger, anunció un nuevo cambio en sus políticas de privacidad, lo cual desencadenó toda una serie de rumores y pánico entre los usuarios, provocando que muchos se mudaran a otras apps como Telegram.

Luego del polémico anuncio, WhatsApp decidió ampliar el tiempo para poner en rigor estos nuevos cambios, con la intención de que las personas se informaran y tomaran una decisión de manera consciente.

No obstante, el plazo parece haber llegado a su fin, y es que a fecha límite para aceptar sus Condiciones de servicio y Política de privacidad es hasta el día 15 de mayo del presente año, y no de aceptarse, no será posible hacer uso del servicio que brinda la aplicación.

De nueva cuenta se ha hecho presente el anuncio de WhatsApp en nuestras pantallas de inicio, donde se da aviso de los cambios en sus políticas. Dichas políticas explican el funcionamiento de WhatsApp y lo que esta app puede y no puede hacer con tu información.

Mas específicamente, informa, que las modificaciones en sus Condiciones del servicio y Política de privacidad son respecto a los mensajes entre las empresas y sus clientes en la app o quienes acceden a la interacción.

WhatsApp enfatiza que, su compromiso con tu privacidad, tus mensajes y demás contenido, siguen estando protegidos, nadie, ni WhatsApp, ni Facebook pueden tener acceso a ellos, ni leerlos o escucharlos.

De acuerdo con la aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes,

el cambio en las políticas solo es para ayudar a las empresas, quienes reciben millones de mensajes, con la finalidad de que su comunicación resulte más segura y sencilla.

Estas son las modificaciones que tendrá WhatsApp

Servicio al cliente. Las empresas podrán mensajear con sus consumidores, no obstante, la aplicación informa que esto te lo dará a conocer para que tú decidas si quieres hacerlo o no.

Descubrimiento de empresas. Gracias a Facebook la aplicación aprovechará los clics que des a anuncios con enlaces al chat de WhatsApp de una empresa, para personalizar los anuncios ves en dicha red social.

Experiencia de compra. La aplicación proporciona a las empresas vender por medio de ella, así que en su sitio puntualiza que si escoges interactuar en las tiendas, te informará cómo se comparte esta información con Facebook.

Además, WhatsApp también puso a disposición una nueva sección donde aclara preguntas sobre su Política de Privacidad.