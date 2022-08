Luna del Esturión: agosto nos regalará la última Superluna del 2022

Este mes de agosto trae algunas sorpresas astronómicas para la humanidad, demostrando que no solo octubre tiene lunas bonitas. Durante este mes tendrá lugar la última superluna de 2022, llamada Luna del Esturión, la cual estará combinada con la lluvia de estrellas Perseidas.

La Luna del Esturión es nombrada así a partir del Maine Farmer's Almanac, el cual se encargar de recolectar los nombres que los nativos del continente americano les daban a las lunas llenas en tiempos antiguos.

Será el próximo jueves 11 de agosto cuando tenga lugar la última superluna del año en curso, particularmente, será alrededor de las 9 con 36 minutos de la noche cuando se registre el fenómeno.

No obstante, no te preocupes si no puedes presenciar la Luna del Esturión la noche del jueves de esta semana, ya que el fenómeno estará siendo visible hasta el próximo sábado 13 de agosto, ya que será entre estos días cuando se encuentre más cerca del planeta Tierra.

Lo mejor es que para poder mirar este evento astronómico no se requiere de ningún instrumento en especial, puesto que este será visible a simple vista, aunque lo ideal es estar en un espacio despejado y que el cielo no esté nublado para poder apreciarlo al máximo. Además, procura estar en un lugar con la menor contaminación de luz artificial posible.

Pero las buenas noticias sobre fenómenos espaciales no terminan con la última superluna de este 2022, sino que siguen con la lluvia de estrellas, la cual comenzó desde el pasado 14 de julio y terminará el próximo 1 de septiembre.

Sin embargo, lo mejor de todo es que la máxima actividad de la lluvia de estrellas coincidirá con la Luna del Esturión, ya que su pico tendrá lugar la noche del 11 y hasta la madrugada del 12 y 13 de agosto.

Te recomendamos leer:

Si quieres tener una buena vista de la lluvia de Perseidas tendrás que poner tu mirada al lado opuesto de la Luna y esperar hasta que sea después de la medianoche, cerca del amanecer, de acuerdo a lo referido por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).