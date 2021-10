¡Malas noticias! WhatsApp le dice adiós a estos 53 modelos de smarphones

Existe una larga lista de diferentes modelos de smarphones que WhatsApp les dijo adiós como cada año, los cuales son lo que usen sistemas operativos antiguos.

Debido a que no serán capaces de soportar las actualizaciones que incluye la plataforma de mensajería instantanea.

La lista incluye 53 modelos tanto en iOS y Android los cuales no serán capaces de soportar las actualizaciones que incluye la plataforma de mensajería instantánea.

Esta es la siguiente lista de modelos de smarphones de los que este 2021 se despide WhatsApp, checa el dato.

Samsung

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galax Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

LG

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus L5

Optimus L5 Dual

Best L5 II

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Best L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q

Sony

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Huawei

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

iPhone

iPhone 6

iPhone 6S plus

iPhone SE

Otros

Alcatel

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat 500

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Run F1

THL W8

Los modelos de smarphones de la lista y todos los que se utilicen sistema iOS 10 o Android 4.0.4 o versiones anteriores tienen sus días contados con la aplicación hasta el primer día de noviembre.

No olvides que para verificar esta información deberás ingresar a los ajustes de tu teléfono, posteriormente a "informaación del teléfono" o "acerca del teléfono", también puede verificar si áun puedes acceder a alguna actualización. ¿Tienes alguno de estos modelos de smarphones?