¡Mas sorpresas!, Nintendo Switch estrenará Super Lone Survivor para 2021

Las sorpresas siguen llegando para los usuarios de Nintendo Switch, y es que recientemente los desarrolladores dieron a conocer que el videojuego indie, Super Lone Survivor llegará a la consola el próximo año, sin embargo, no se ha confirmado una fecha exacta.

A pesar de que no existe mucha información al respecto, puedes acceder a la premisa y el tráiler que en su momento fue lanzado para Wii U. Lone Survivor es un videojuego indie de horror/supervivencia originalmente lanzado para Microsoft Windows y OS X en 2012, desarrollado por Jasper Byrne y Superflat Games. Más tarde fue lanzado en la PlayStation Network en 2013 como Lone Survivor: The Director’s Cut, llegando también a Microsoft Windows y OS X como una actualización gratuita el 31 de octubre de 2013, dieron a conocer anteriormente.

En el título de supervivencia post-apocalíptica con gráficos al estilo retro 2D, los jugadores controlarán a un hombre con una máscara quirúrgica. Este personaje es un superviviente aislado de una infección que ha convertido a la población mundial en agresivos mutantes. Con la comida limitada y un estado mental cada vez más frágil, el protagonista deberá explorar el devastado mundo. No hay indicios de que existan otros supervivientes a excepción de una nota que señala lo contrario.

La noticia tomó por sorpresa a miles de usuarios de todo el mundo, quienes en su mayoría se mostraron emocionados por este gran estreno, además que generó nostalgia ya que les produjo bastantes recuerdos de diversión jugando este gran título.

Desde que jugué el juego hace muchos años, he visitado el blog de superflat para seguir tu trabajo. Incluso dedicó una tarea de podcasting en la época universitaria a este juego. Y una vez que salió el interruptor, este era el juego que esperaba que hiciera el salto algún día. Esta noticia acaba de alegrarme el día. Sigue haciéndolo, hombre, ¡cosas geniales!" comentó un usuario.

Recordemos que hace algunas semanas se aunció también el estreno de Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light, el cual estará listo para la consola el próximo 4 de diciembre y en necesario mencionar que esto ha generado grandes expectativasp para los usuarios.

El título de Fire Emblem: Shadow Drago and the Blade of Light es el primer juego de la popular saga lanzado en 1990 para la consola NES, pero este nunca salió de Japón, por lo que muchos fans del juego de peleas Super Smash Bros se han preguntado ¿Quiénes son Marth y Roy? al no haber jugado sus respectivos juegos de Fire Emblem.

Fire Emblemn: Shadow Dragon and the Blade of Light llegará para la consola Nintendo Switch para el día 4 de diciembre y tendrá una versión en inglés.