Microsoft se adelanta a Sony: lanza su nueva Xbox dos días antes que PlayStation 5

Lo que desde hace meses ha sido esperado ansiosamente por la comunidad gamer ya está aquí: este martes Microsoft lanza oficialmente su nueva consola Xbox Series X, y lo hace adelantándose dos días a Sony, que prepara su nueva PlayStation 5, también muy esperada en el mundo de los videojuegos.

Siete años después de su última "batalla" de lanzamientos, cuando a finales de 2013 tuvo lugar el lanzamiento de la Xbox One y la PlayStation 4, que por cierto superó por el doble en ventas de la consola de Microsoft, la compañía estadounidense hace su nueva movida con Xbox Series, que estará disponible en dos versiones.

Como oferta "premium", Microsoft ha lanzado la Xbox Series X, un modelo cuyo precio inicial es de 13 mil 999 pesos en México y presume de gran potencia, mientras que la otra versión es la Xbox Series S, un poco más pequeña y sólo digital, con un precio de 8 mil 499 pesos.

Xbox Series X llega decidida a convertirse en la nueva reina de las consolas, con algunos puntos que sin duda atraparán la atención de gamers, como mejores gráficos (4K que puede llegar hata 8K), menor tiempo de carga y una experiencia de juego más cercana a la PC.

Xbox Series X es nuestra consola más rápida y potente hasta ahora, diseñada para una generación de consolas que tiene al jugador en el centro", resaltó Phil Spencer, CEO de Xbox, durante la presentación de la consola a principios de 2020.

Cabe destacar que el modelo "premium" de Microsoft es cuatro veces más potente en procesamiento que su predecesora, la Xbox One, e incluso cuenta con mejores apartados interiores que su rival, la PlayStation 5.

Pese a los grandes puntos a favor, Xbox Series X se enfrenta a un inconveniente al momento de su lanzamiento: la ausencia de su juego estrella, "Halo Infinite", cuyo estreno ha sido aplazado hasta 2021 debido a la pandemia de Covid-19.

Pero eso no detiene a la consola de Microsoft, que de cualquier forma se jacta de contar con el catálogo de lanzamiento más amplio de toda su historia de consolas, ya que desde este mismo 10 de noviembre habrá miles de juegos disponibles, que corresponden a las generaciones anteriores (Xbox One, Xbox 360 y la original Xbox), algunos de ellos con increíbles mejoras gráficas (smart delivery).

Una de las estrategias con que esta nueva consola busca robarle el trono a Sony es el Game Pass, un modelo de suscripción parecido a Netflix, que permite a los usuarios jugar decenas de títulos de forma ilimitada y con una tarifa fija.

El catálogo al que se accede con el Game Pass incluye títulos exclusivos de Xbox, clásicos de consolas anteriores, éxitos masivos actuales y algunas propuestas independientes.

Por ejemplo, desde ya se tiene acceso a toda la saga "Gear", la mayoría de "Halo", títulos como "Destiny", "Forza Horizon 4", "Doom Eternal", "Pubg", "OuterWilds", "Celeste", "Ori and the Willof the Wisps" y "Gonner 2", por mencionar algunos pocos.

La batalla por el trono de las consolas

Con Xbox Series X, Microsoft espera recuperar el tan codicioado podio de las consolas de videjuegos que desde hace años le arrebató Sony con su PlayStation. Para ilustra el ejemplo: la Xbox One, de la generación anterior, vendió apenas la mitad de consolas que su rival, la PlayStation 4.

Una probable muestra de este afán es el lanzamiento de la nueva entrega de Xbox adelantándose a Sony, que pondrá a la venta su Ps5 en un puñado de países (entre ellos México y Estados Unidos) este jueves 12 de noviembre, y a partir del 19 en el resto del mundo.

La competencia sin duda será reñida: pues Microsoft ha renovado su estrategia en la que busca primar no sólo la potencia de la consola, sino los servicios que la acompañan; sin mencionar que la Xbox Series X y la PlayStation 5 tendrán el mismo precio en el mercado.

Ampere Analysis ha adelantado su pronóstico, con el que estima que Microsoft habrá vendido 13.5 millones de Xbox Series X y S para finales de año, frente a 17.9 millones de PlayStation 5, que por cierto contará con el muy esperado título exclusivo de "Spider-Man: Miles Morales".