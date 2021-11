Mundial de League of Legends será por primera vez en México

CDMX.- México será sede por primera vez del Mundial de League of Legends en 2022, año en el que Riot Games, desarrolladora del videojuego, también eligió a Estados Unidos y Canadá, para realizar su primer Worlds norteamericano.

"Esta será la primera vez que Riot Games realiza un campeonato mundial multinacional en Norteamérica y será el debut de México y Canadá como sedes mundialistas", informó la desarrolladora en una nota de prensa emitida este domingo.

Riot Games reveló que la Arena Artz, casa de la Liga Latinoamérica al sur de Ciudad de México, capital mexicana, acogerá la ronda de 'play-ins', que los equipos de la regiones con el nivel más bajo deben jugar para avanzar a la fase de grupos.

Nunca un conjunto latinoamericano ha clasificado a la fase de grupos, que en 2022 se llevará a cabo en el Hulu Theater del Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos, que también albergará los cuartos de final.

La semifinales se disputarán en la Scotiabank Arena, hogar de los Maple Leafs de Toronto, equipo de hockey, y una de las catedrales del deporte canadiense.

Riot Games eligió al Chase Center de San Francisco, en donde juegan como locales los Warriors de Golden State, seis veces campeones de la NBA, como la casa de la final.

El Chase Center ya tiene experiencia en acoger eventos de eSports ya que es el hogar de los Golden Guardians, el equipo de los Warriors en la Liga estadounidense de League of Legends.

"El impulso detrás de League of Legends no ha parado de crecer desde la última vez que realizamos Worlds en los Estados Unidos en 2016. Nos emociona llevar otra vez a Norteamérica la escala máxima de nuestro eSport y si lo permite la covid-19, recibir a los fanáticos en nuestras sedes", explicó la directora global de League of Legends Esports, Naz Aletaha.

Al Mundial de League of Legends acuden los 24 mejores equipos de las Ligas que el videojuego tiene en 12 regiones. En 2020, el campeonato sumó un pico de 45.95 millones de espectadores en simultáneo, con una audiencia promedio por minuto de más de 23.04 millones.

En noviembre de 2021, el chino EDward Gaming venció en la final al coreano DWG KIA para ganar la final de la edición 11 del Mundial de League of Legends que se jugó en Islandia.