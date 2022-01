NASA: Asteroide podría chocar y traer escenarios apocalípticos sin ser detectado

El impacto de un gran asteroide contra la Tierra es uno de los temas que actualmente muchos hablan por el estreno de la película "No mires arriba", y aunque hay opciones para un escenario de ese tipo, un grupo de investigadores auspiciados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) creen en la posibilidad de que uno impacte sin ser detectado por los expertos.

Según el artículo "Regions of slow apparent motion of close approaching asteroids: The case of 2019 OK", publicado en la revista científica Icarus, meteoritos de proporciones devastadoras para el planeta podrían llegar sin que nuestra tecnología lo note hasta los últimos instantes.

La investigación firmada por Wainscoat, Weryk, Chesley, Vereš y Micheli indica que esto es debido a los algoritmos usados actualmente por los telescopios encargados de monitorear el espacio exterior en busca de objetos en movimiento.

El peligro radica según los expertos en los asteroides que se acercan a la Tierra por la zona este del cielo, que aparentan un movimiento lento o casi inmóvil, llamado técnicamente "topocéntrico". Este es generado por la rotación de nuestro planeta.

Sus características lo hacen un cuerpo celeste difícil de detectar para los telescopios, hecho que podría desencadenar en un impacto no esperado por los expertos. Las consecuencias de una colisión serían más o menos graves según el meteoro.