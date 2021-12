NASA constata que el agujero negro en el centro de la Vía Láctea tiene una fuga, ¿peligra la Tierra?

Científicos e investigadores de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) han dado a conocer que el agujero negro que se encuentra localizado en el centro de la Vía Láctea tiene una "fuga".

De acuerdo a la información compartida por los astrónomos, el "chorro" que es emitido por Sagitario A (nombre que se le ha dado al agujero negro de la galaxia donde se encuentra la Tierra), es similar a un "soplete", revelando que se dirige este al espacio mediante dicha fuga, aunque pasa "quizá una vez cada miles de años".

La investigación encabezada por el profesor Gerald Cecil de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, la cual fue publicada en The Astrophysical Journal, no da a conocer si este fenómeno conlleva algún tipo de peligro para la Vía Láctea ni, de forma particular, para la Tierra.

Leer más: Tormenta solar podría dejar daños en aparatos tecnológicos de trillones de dólares

Según los datos reportados, se piensa que el agujero negro expulsa dicho chorro cada vez que se traga algo fuerte, como una nube de gas, para posteriormente golpear el chorro una gran nube de hidrogeno.

Haciendo uso de dos telescopios de la NASA, llamados Hubble y Chandra, así como los radiotelescopios de ALMA en el desierto de Atacama de Chile y el Very Large Array (VLA) en Nuevo México, los investigadores de la Universidad de Carolina del Norte de Estados Unidos lograron captar diversas longitudes de onda formado una especie de "rompecabezas".

Aunque el telescopio Hubble todavía no ha logrado fotografiar al jet, ha ayudado a hallar pruebas de que está empujando débilmente hacia una gran nube de hidrogeno y, luego de ello, salpica, como "la corriente estrecha de una manguera dirigida a un montón de arena", señala la pesquisa.

“Esta es una prueba más de que el agujero negro, con una masa de 4,1 millones de soles, no es un monstruo dormido, sino que periódicamente tiene hipo cuando las estrellas y las nubes de gas caen en él”, expone.

A consecuencia de la intensa atracción gravitacional que poseen los agujeros negros, estos atraen material como plasma, polvo, gas u otras particulas hacia un disco giratorio en órbita llamado "disco de acreción". De acuerdo con la agencia, el material que se mueve hacia el agujero es arrastrado hacia los chorros que salen.

“Las corrientes se filtran fuera del disco de gas denso de la Vía Láctea. El chorro diverge de un rayo de lápiz en zarcillos, como el de un pulpo”, describió Alex Wagner, coautor del estudio.

En la indagatoria, los investigadores de la Universidad de Carolina del Norte llevaron a cabo modelos de supercomputadoras de flujos de salida de chorros en un disco de la Vía Láctea simulado, lo cual reproducía las observaciones.

A medidas que el chorro sopla a través del gas de hidrogeno, golpea el material cósmico, lo que crea una serie de burbujas en expansión que se prolongan hasta, por lo menos, 500 años luz. Posteriormente, las corrientes siguen filtrándose desde el denso disco de gas de la galaxia hacia el halo galáctico.

Leer más: WhatsApp: con esta función podría chatear sin Internet

“Nuestro agujero negro central claramente aumentó en luminosidad al menos 1 millón de veces en el último millón de años”, precisó Wagner.