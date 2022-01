¡Netflix y muchas más! ¿Qué aplicaciones se pueden usar con Google Chromecast?

El éxito de Chromecast de Google sin duda alguna es el hecho de que puede convertir a los televisores viejos en una Smart Tv en un cerrar de ojos. Además de las plataformas de streaming que pueden usarse con este pequeño aparato, hay otras apps interesantes.

Primero que nada, salvo que la persona compre el Chromecast con Google TV, no se instalará ninguna aplicación en el dispositivo, ya que todas estas deberán estar descargadas o en el teléfono celular o en la tablet, que serán los trasmisores de las proyecciones que se reflejarán en la pantalla.

En la tienda electrónica Google Play hay una gran cantidad de apps de TV, Vídeo y películas para usar en el Chromecast completamente gratis, lo cual sin duda se debe de aprovechar si se ha comprado el aparato.

Además de las clásicas plataformas de streaming, dígase Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Disney +, con las cuales los internautas podrán pasarse horas y horas de entretenimiento, hay algunas otras que también ofrecen buen contenido para sacarle el máximo provecho al Chromecast.

Web Video Cast

Esta app da la posibilidad de reproducir mediante el Chromecast cualquier video de cualquier portal web de internet en la pantalla, sin tener que estar este e YouTube para poder que se visualice en el televisor.

LocalCast

¿Quién no quiere reproducir en su televisor el contenido que tiene almacenado en su tablet, teléfono celular o computadora? Pues es justamente esta la función de LocalCast, la cual permite reproducir estos archivos en la pantalla conectada al Chromecast.

Por su parte, también se pueden usar apps especializadas en música como Spotify y Google Play Music. O, si lo prefieren, una aplicación como Pocket Casts, ofrece una muy buena experiencia para los amantes de los podcasts.

También, si el usuario con Chromecast es amante de los videojuegos clásicos, no hay necesidad de que se compre un NES, ya que la app CastGBC es un simulador de la consola Gay Boy Color de Nintendo, permitiendo que aparezcan en la pantalla los clásicos, en tanto que el celular se transforma en un mando. No obstante, la aplicación no incluye los juegos.