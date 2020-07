Niño toma tarjeta de sus padres y dona casi medio millón de pesos en Twich

Estados Unidos.- Un matrimonio de Estados Unidos se llevó la sorpresa de su vida cuando se enteró que su hijo, tomó su tarjeta bancaria y regaló casi medio millón de pesos en Twitch.

Años de ahorro se fueron en tan solo 17 días, el padre comentó que su hijo había gastado casi 20 mil dólares en donaciones y suscripciones de la plataforma.

¿Qué es Twitch?

Twitch es una plataforma parecida a Youtube, propiedad de Amazon Inc. En ella se realizan transmisiones en vivo de todo tipo, sin embargo, una de sus principales funciones es la retransmisión de videojuegos en directo, algo así como el paraíso de los "gamers". Por otra parte, uno de los puntos más importantes de Twitch, es la oportunidad de negocios, ya que las personas que se dedican a hacer transmisiones pueden recibir aportaciones económicas.

La donaciones se hacen por medio de los "Bits", tambien conocidos como "cheers" durante la transmisión; los usuarios ganan 27 pesos por cada 100 bits donados.

Cabe señalar que esta plataforma se ha popularizado a gran escala durante los últimos años, ya que muchos "gamers" han entrado el sitio perfecto para hacer lo que les apasiona y al mismo vivir de ello. Si sus transmisiones son entretenidas, a lo largo del tiempo se van haciendo de gran cantidad de seguidores y con esto sus ganancias también suben considerablemente.

¿Problema sin solución?

Desafortunadamente para los afectados aún no hay nada claro, el padre comentó que han pasado dos semanas desde que reportaron la queja y hasta el momento no hay respuesta por parte de servicio al cliente.

No hay respuesta en el correo al CEO de Amazon. ¿Alguien sabe si es posible comunicarse con ellos o cómo puedo obtener respuesta? ¿Podré recuperar mi dinero?", preguntó desesperadamente el hombre en la comunidad Twitch.

Entre cientos de comentarios, algunos usuarios le recomendaron que se comunicara directamente con los streamers que recibieron sus "donativos". Cabe mencionar que la plataforma sugiere a todos los creadores de contenido a no gastar el dinero rápidamente, ya que podrían ocurrir inconvenientes como este.

El padre informó que habían conseguido los nombres de todos los beneficiarios, entre ellos se encontraban algunos influencers, atletas reconocidos y otras figuras públicas. Entre ellos destacan el mariscal de campo de Atlanta Falcons, Kurt Benkert y Meyers Leonard de Miami Heat.

Cuando vi que los saldos bancarios casi habían desaparecido mis labios comenzaron a hormiguear y tuve que bajar la cabeza para no desmayarme. Lloré al principio. No creía que pudiera haber hecho esto", dijo su madre.

Hasta el momento no han logrado encontrar una solución, confesaron que no tienen idea de como ocurrió, sin embargo, reconocieron que son los únicos responsables de la situación. La madre dijo que trabaja demasiado y no ha prestado el tiempo suficiente a lo que hace su hijo en Internet.





