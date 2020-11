Nintendo anuncia ofertas en consolas, juegos y accesorios por Black Friday 2020

La famosa empresa de entretenimiento, Nintendo Company, anunció recientemente una gran cantidad de ofertas para este "Black Friday" o "Viernes negro" para personas de habla hispana, el cual es conocido como la inauguración de la temporada de compras navideñas al presentar descuentos en miles de tiendas minoristas y grandes almacenes de Estados Unidos.

Es por esto, que en esta ocasión, Nintendo no perdió la oportunidad para colmar de increíbles ofertas a todos sus usuarios. Por lo que te recomendamos que eches un ojo a todo lo que tienen para ti en este Black Friday 2020, donde podrás encontrar consolas, juegos, accesorios y mucho más a menor precio.

Si aún no tienes tu propia Nintendo Switch, este Viernes negro, es tu gran oportunidad para adquirirla a un mejor precio, pues tanto la antigua versión con dos Joy-Cons, como la actual Lite, están recibiendo un magnífico descuento del 25 %, así que apresúrate y adquiere la tuya.

Como es bien sabido, la versión clásica de Nintendo Switch incluye dos controles, los cuales se pueden insertar a los lados de la consola para transformarla en una portátil. Asimismo, con su centro de cargado, se puede conectar la Nitendo Switch a una pantalla más amplia para jugar de forma plena.

La octava consola de videojuegos principal desarrollada por Nintendo, Nintendo Switch, tiene un costo de $7,499 pesos al aplicarse un descuento del 25%. Por otro lado, cabe señalar que la versión disponible es la color Neón, la cual suele tener un precio mucho más elevado.

La compañía japonesa, también pondrá a disposición de los consumidores un descuento del 24%, colocando su etiqueta en los $4,996 pesos para las versiones de color amarillo y coral. Dicho modelo es de un tamaño más reducido y no incluye joysticks intercambiables ni conexión a pantallas para televisión.

Por otro lado, si ya tienes tu consola, estate atento a los videojuegos, los cuales también estarán en oferta. Por ejemplo el Super Mario 3D All Stars, los clásicos de Nitendo 64, GameCube, Wii, The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, Astral Chain, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Borderlands: Legendary Collection, Pokémon Espada y Escudo y mucho más.

Black Friday 2020: ofertas de consolas en GAME y Amazon

Pack Nintendo Switch Lite +Animal Crossing + 3 meses de suscripción a Nintendo Switch Online por 199,90 euros

Pack Nintendo Switch Edición Fortnite +Super Mario 3D All-Stars por 349,95 euros

Pack de Nintendo Switch + Super Mario 3D All-Stars por 349,95 euros

Pack de Nintendo Switch, Joy-Con, Azul y Rojo + Captain Tsubasa y Sonic Mania (códigos de descarga) por 359 euros

Nintendo Switch Edición Fortnite por 329 euros

Black Friday 2020: ofertas de juegos en GAME, Amazon y MediaMarkt