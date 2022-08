"No me duermo, así son mis ojos": Guiadores chinos molestos con el detector de sueño de los autos nuevos

La fatiga al volante es una de las principales causas de accidentes de tráfico junto con las distracciones, por lo que cada vez más autos poseen sistemas de detección de sueño para alertar al conductor de que está perdiendo facultades y recomendarle un descanso.

Esta tecnología funciona a través de sensores en el volante y una cámara que apunta al conductor a fin de saber si se está quedando dormido, por lo que emite una alerta sonora y visual si detecta que pestañea.

Sin embargo, esta situación al parecer está molestando a muchos conductores chinos, ya que están reportando fallas en el sistema de monitoreo de cansancio del conductor, el cual está confundiendo la forma natural de sus ojos rasgados con condiciones de sueño.

De acuerdo a CarNewsChina, cientos de usuarios chinos de la marca china XPeng aseguran haber sido “castigados” por una supuesta distracción al volante. Esta empresa tiene un sistema de puntos que premia a los mejores conductores y castiga a aquellos que tienen malos hábitos.

Este sistema funciona de manera muy similar a un Scoring de licencia de conducir, excepto que no hay consecuencias legales y restablece los puntos a 100 cada 12 meses. Si los puntos de un conductor caen a cero, debe realizar una prueba de seguridad para recuperarlos. Sin ellos, no puede utilizar el sistema de conducción semi-autónoma.

"Sólo tengo ojos pequeños, no me estoy durmiendo"

Un bloguero chino llamado DerekTLM publicó una captura de pantalla que muestra sus quitas de puntos, etiquetando a XPeng junto al mensaje:

“Sólo tengo ojos pequeños, no me quedé dormido mientras conducía”. “Permítanme repetir, mis ojos son pequeños, pero no me estoy quedando dormido al volante”, agregó.

En otro caso, un bloguero de nombre Chang Yan, con 1.2 millones de seguidores, afirmó que también había tenido problemas con la tecnología para registrar correctamente su cara despierta.

Según una de sus publicaciones, probó el sistema de conducción autónoma Super Cruise de General Motors en los Estados Unidos en 2018 y descubrió que la tecnología tenía problemas para leer su rostro.

Por su parte, el fabricante de autos chino NIO, que fabrica el ET7 eléctrico, aprovechó esta situación y ahora informó que está investigando cómo mejorar la tecnología en sus modelos.

Es increíble que con todos los avances tecnológicos en la industria automotriz, hasta ahora no se haya podido mejorar los sensores para reconocer distintos tipos de formas de ojos, una situación que tiene muy molestos a los conductores asiáticos.