Nueva actualización de Twitter agregará botón de "No me gusta"

Estados Unidos.- Siempre al pendiente de lo que sus consumidores quieren, Twitter, la famosa plataforma del pajarito azul, prepara una importante actualización, un cambio que ha sido deseado desde hace varios años; un botón con la función de dar "no me gusta".

Muy pronto se podrá encontrar dicha opción en el timeline de sus usuarios, según dio a conocer la plataforma a través de su cuenta en Twitter. De momento han estado probando la función, misma que servirá para destacar las respuestas más relevantes dentro de otros tweets.

Se trata de una gran utilidad para poder llevar parámetros de respuestas negativas y saber que sí mostrarles a sus usuarios y qué no, tomando en cuenta sus preferencias. Es como educar a su algoritmo, lo que han venido trabajando otras plataformas como TikTok e Instagram.

Ahora, la nueva actualización de Twitter ayudará a no mostrar contenido que no sea del agrado del usuario. Sin embargo, es importante mencionar que el conteo de no me gustas no estará disponible entre los tweets, es decir, sus usuarios no se enterarán de la cantidad de reacciones negativas que tiene.

Sólo Twitter podrá saber quién dio no me gusta a tweets, su acción será no mostrar el mismo contenido a quienes den no me gusta ni tampoco contenido que sea similar. La nueva función ha sido probada con anterioridad y la respuesta es positiva.

