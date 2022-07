Nueva 'ciudad lunar' con gravedad artificial permitirá que los bebés nazcan en la luna

El profesor Yosuke Yamashiki, de la Universidad de Kyoto, Japón, dijo que el día en que los humanos vivirán en el espacio exterior, en la Luna y en Marte, está “a la vuelta de la esquina”.

Añadió que los bebés pronto podrán nacer en la luna, tras la creación de una ciudad lunar con gravedad artificial. El edificio giratorio de mil 300 pies de altura está diseñado para completar un círculo cada 20 segundos. Con forma de cono, utiliza la fuerza centrífuga para lograr Ig, o "gravedad normal". Estará listo para ser habitado en 2050.

Apodada 'The Glass', la ciudad tendría su propio ecosistema con árboles, plantas e incluso agua.

"La NASA ha posicionado la baja gravedad como un tema clave para la vida humana en el espacio", dijo.

La infraestructura también establecería 'Hexatrack', un sistema de transporte por gravedad artificial para viajes interplanetarios, interconectando otras 'ciudades'.

El profesor Yamashiki afirmó que la investigación sobre la baja gravedad “se ha limitado a mantener los cuerpos de los adultos, y sus efectos sobre el nacimiento y el crecimiento de los niños aún no se han estudiado.

"Sin gravedad, es posible que los mamíferos no puedan dar a luz con éxito. Incluso si pudieran dar a luz, los mamíferos no podrían desarrollarse normalmente en condiciones de baja gravedad. Si una persona crece en baja gravedad, no podría pararse en la Tierra.”

“Por lo tanto, proponemos un 'hábitat de gravedad artificial' que puede generar una gravedad equivalente al entorno de la Tierra, utilizando la fuerza centrífuga causada por la rotación en el espacio, en la Luna o Marte, como tecnología central para la exploración espacial humana”.

“Creemos que las personas deberían vivir en las instalaciones a diario y disfrutar de la baja gravedad de la Luna y Marte y la ingravidez del espacio solo cuando están trabajando, investigando o disfrutando del ocio”, manifesto el investigador.

“Al vivir en la instalación, los seres humanos podrán tener hijos sin ansiedad y mantener una condición física que les permita regresar a la Tierra en cualquier momento”.

El profesor Yamashiki, líder del proyecto, y sus colegas trabajaron, con Kajima Corporation, con sede en Tokio, que construyó el primer edificio ultraalto de Japón en la década de 1960 y planean erigir un prototipo de The Glass en la superficie lunar dentro de las próximas tres décadas.

Será vital para hacer posible la comida, la ropa y el refugio en nuevos mundos, así como para construir sistemas sociales.

El profesor Yamashiki añadió que "la humanidad ahora está pasando de la era de 'permanecer' en el espacio a la era de 'vivir' en la Luna y Marte. Basándonos en el hecho de que '1g es la identidad de la humanidad', proponemos una red de gravedad artificial que consta de 'Lunar Glass', 'Mars Glass', 'Core Biome' y 'Hexatrack' para sustentar la vida humana en el espacio".

Los empresarios más ricos del mundo, incluidos Jeff Bezos, Elon Musk y Sir Richard Branson, están explorando el turismo espacial, con viviendas permanentes en la Luna.

"La vida en el espacio se está convirtiendo en un objetivo cada vez más realista. La baja gravedad en la Luna y otros cuerpos planetarios se considera un problema. Por lo tanto, la gravedad artificial ha llamado la atención en todo el mundo, especialmente en la comunidad médica”, manifestó el profesor Yamashiki.

“Hemos decidido liderar el mundo al anunciar un proyecto de investigación conjunto sobre el Core Biome Concept, que se centra en los hábitats de gravedad artificial como tecnología central para el desarrollo espacial”, refirió.

"Visualizamos un futuro en el que la migración humana a la Luna y Marte se haga realidad en la segunda mitad del siglo XXI. Definimos el sistema del ecosistema de la Tierra del que se extraen los elementos como un 'complejo de bioma central'"

De acuerdo con The Mirror, Hexatrack es un sistema de transporte orbital interplanetario entre la Tierra, la Luna y Marte que mantiene 1 g para viajes de larga distancia.

"En una futura sociedad espacial donde la vida en la Luna y Marte se hará realidad, cada colonia llevará a cabo actividades económicas y muchas personas viajarán por negocios y turismo.

"El sistema Hexatrack es un sistema de transporte por gravedad artificial basado en un sistema de tren giratorio para minimizar los efectos en la salud de la baja gravedad durante los viajes a largo plazo".

Te recomendamos leer:

Las puertas de entrada a la Luna, Marte y la Tierra se instalarán en satélites de microgravedad o gravedad cero o en cuerpos artificiales que orbiten los respectivos planetas.

El profesor Yamashiki dijo: "La estación en la luna se llamará Lunar Station y utilizará un satélite de puerta de enlace.

“La estación en Marte se llamará Mars Station y estará ubicada en el satélite marciano Phobos. La estación terrestre se llamará Terra Station y será la sucesora de la Estación Espacial Internacional (ISS)”, señaló el profesor Yamashiki.