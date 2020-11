Nuevos personajes llegarán a Genshin Impact en la primera actualización de PlayStation

México.- Durante esta mañana PlayStation anunció sobre la introducción de nuevos personajes y eventos que llegarán en la primera actualización de Genshin Impact.

La actualización para PlayStation estará disponible a partir de este día, de acuerdo con el Bran Manager de miHoYo, trajo la más reciente primicia sobre la actualización de Genshin Impact y dio a conocer información sobre la actualización de Genshin Impact Versión 1.1, que estará disponible para descargar desde hoy.

"La nueva actualización de Genshin Impact de hoy agrega cuatro nuevos personajes, además de nuevo contenido de historia, optimizaciones para PS5 y más"

Compartió la cuenta de PlayStation Latam esta mañana y en el comunicado señala que en la Versión 1.1, se introducirán un total de cuatro nuevos personajes para que los Travelers se reúnan, cada uno incluyendo una personalidad única y nuevas habilidades para sumar a la mezcla.

El primer personaje presentado por PlayStation es la famosa camarera de la taberna Cat's Tail, Diona, que dejará aturdidos a sus enemigos con sus cocteles ya que Diona puede enfrentarse a sus oponentes desde lejos cargando su ataque y disparando flechas imbuidas de Cryo, o puede abalanzarse sobre espacios reducidos utilizando su escudo para protegerse de los ataques.

También puede despejar el suelo con su Elemental Burst, infringiendo daño Cryo a los enemigos en un área mientras regenera HP para los personajes en esa área por igual.

El segundo personaje es Xinyan, una chica dedicada a los riffs "ardientes" ya que sus ataques sacuden a sus enemigos con su fuerte golpe con su claymore y sus habilidades de Pyro. La Elemental Skil de Xinyan le permite balancear su instrumento de fuego contra los enemigos cercanos, causando daño de Pyro y formando un escudo, luego puede lanzar una repetición desatando su Elemental Burst causando daño Physical junto con explosiones de Pyro.

El tercer personaje es Childe, quien causa olas con habilidades Hydro, su estilo de combate es flexible y fluido como el agua e invoca armas esa de ese líquido, permitiéndole luchar desde la distancia con su arco o cerca con sus espadas de agua. Childe puede desatar su Elemental Brust, causando daño Hydro con flechas mágicas o con espadas cortantes.

El último personaje presentado por PlayStation es esl asesor de la funerario Wangsheng, Zhongli, quien es tranquilo y sereno como una piedra, este personaje esta lleno de sabiduría y secretos. Su dominio es la tierra y piedra que le permite blandir armas de ese material e invocar enormes construcciones Geo que se hunden en la tierra. Zhongli revela su verdadero potencial en su Elemental Brust el cual trae una estrella fugaz a la tierra, causando daño Geo a los oponentes y petrificándolos.

Asegúrate de checar a los personajes a través del nuevo Character Archive para conocer todos los detalles y cada una de sus habilidades en Genshin Impact.

Nuevas aventuras en Genshin Impact

Los Travelers se enfrentarán contra nuevos oponentes y la historia llega a su punto culminante con épicas batallas en su camino.

La exploración es uno de los puntos fuertes de Genshin Impact y con la Versión 1.1, hay nuevas funciones para los jugadores y revisar su progreso de exploración.

Como lo es el caso de Archive, los Travelers podrán revisar diferentes áreas que hayan descubierto a través de su aventura, ver qué armas y materiales han o no encontrado, e incluso podrán revisar tutoriales de varias mecánicas del juego. El Archive será perfecto para los Travelerse completistas que deseen explorar y reunir todo lo que sea posible en Teyvat.

El sistema City Reputation permite a los Travelerse aceptar misiones de Reputation en Mondstadt y Liyue al completar misiones se aumentará la reputación de los Travelers en la ciudad correspondiente y los recompensará con planos de artilugios útiles.

Además de los nuevos personajes y funciones, la Versión 1.1 también llegará con nuevos eventos para que los Travelers desafíen y pongan a prueba sus habilidades de aventura con el evento Unreconciled Stars, el cual será el lanzado el 16 de noviembre.

Los Travelers armarán equipo con Fischl y Mona en una historia completamente nueva para investigar misteriosos meteoritos que han caído del cielo de Teyvat y depende de los Travelers buscar los meteoritos y descubrir qué hay detrás de estas estrellas.

El nuevo Glinding Challenge de la Versión 1.1, los Travelers podrán poner a prueba sus habilidades para planear y ganr recompensas.

En el evento While It's Warm, los Traveleres ayudarán a entregar los platos calientes a los viajeros que atraviesan Teyvat, pero debes de tener cuidado de no estropear el plato en el camino.

Nuevo evento Weapon Wish

Con la llegada de la Versión 1.1, los Travelers podrán equipar a su peleadores favoritos con nuevas armas, por lo que el nuevo catalizador Memory of Dust con ATK: 10.8%, Base ATK: 46 y Weapon affix: Golden Majesty, el cual incrementa la Shield Strenght también tiene un beneficio de ataque se activa dando impactos a tu atacante.

El Skyward Harp (Arco)

Tiene como stats CRITS Rate: 4.8%, Base ATK: 48 y Weapon affix: Echoing Ballad, el poderoso arco es un arma que otorga a su portador una considerable bonificación al daño CRIT, así como la oportunidad de causar daño Physical en una pequeña área.

Compatibilidad para PlayStation 5

Con los pocos días para el lanzamiento del PlayStation 5, se esta trabajando para asegurar que Genshin Impact sea totalmente compatible con versiones anteriores de la nueva consola. La actualización de compatibilidad estará disponible con el lanzamiento Versión 1.1, trayendo gameplay a 60 FPS y todo lo que viene en la versión PlayStation 4.