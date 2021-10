Nvidia GeForce Now ya es compatible en Microsoft Edge: Podrás hacer Steam a través de Xbox

CDMX.- GeForce Now, el servicio de streaming de videojuegos de Nvidia, llega a más dispositivos, como las consolas Xbox Series X y Xbox Series S mediante el navegador Microsoft Edge, para permitir a los usuarios jugar videojuegos desde la nube en una fase beta.

La información fue dada a conocer por los medios The Verge y Video Games Chronicle, quienes identificaron que el servicio había sido habilitado para el navegador, que recientemente fue habilitado para las consolas Xbox Series X y Series S.

Tom Warren de The Verge mostró en su cuenta de Twitter la forma en que los usuarios pueden acceder al servicio. Sólo se requiere abrir el sitio de GeForce Now, iniciar sesión, seleccionar el juego y disfrutar.

De acuerdo con Warren, el navegador de Edge en las consolas Xbox Series admite la entrada de mouse y teclado, esto se traduce en una experiencia de juego similar a la de PC, aunque por tratarse de un streaming se espera cierta latencia al jugar.

Cabe señalar que por el momento la compatibilidad con el navegador Edge se encuentra en una fase de beta, por lo que aún no está del todo optimizada la experiencia y es posible que los usuarios se encuentren con algún tipo de fallo.

La ventaja que ofrece el servicio de GeForce Now es que se puede acceder a una biblioteca de más de mil videojuegos, y el catálogo se actualiza cada jueves.

Nvidia permite reproducir juegos triple A como Cyberpunk 2077, Control, Watchdogs Legion, Shadow of the Tomb Raider, Crysis Remastered, así como Fortnite, League of Legends, Apex Legends, Rocket League, Counter Strike Global Offensive, por mencionar algunos.

GeForce Now está disponible en México y para acceder al servicio existen tres planes, uno gratuito y dos de pago. El nivel sin costo sólo permite una hora de juego.

El segundo nivel,que es Priority, cuesta 10 dólares por mes o bien se puede comprar un plan de seis meses por 50 dólares, que ofrece sesiones de hasta seis horas de juego y calidad de hasta 1080p a 60 cuadros por segundo.

El plan más completo es RTX 3080, el cual estará disponible próximamente y tiene un precio de 100 dólares por seis meses e incluye ocho horas de juego diariamente, resoluciones de hasta 1440p a 120 cuadros por segundo y 4K con Nvidia Shield TV.