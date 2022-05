OJO con este mensaje de WhatsApp, es un intento de EXTORSIÓN

La delincuencia como la tecnología, se sofistican con el paso del tiempo. Nuevas maneras de engañar y robar han llegado a plataformas digitales que utilizamos en nuestro día a día. Un inofensivo mensaje que circula en WhatsApp, ha llamado la atención de varios usuarios que afirman, es una novedosa manera de estafar. A continuación, te contamos cuál es y cómo evitar caer en la trampa.

Todo parte de un aparente inofensivo mensaje que intenta captar nuestra atención amablemente, sin embargo, el sitio especializado en WhatsApp, WaBetaInfo, señala que se trata de un moderno método de ingeniería social para aprovecharse de usuarios.

El mensaje es el siguiente “Disculpa, ¿quién eres? Te encontré en mis contactos”. Si has recibido este mensaje últimamente se cuidadoso. Se aconseja no contestar y en caso de hacerlo, no proporcionar datos personales.

A continuación, tratarán de halagarte y hacerte sentir cómodo con cumplidos, acto seguido te solicitarán tus cuentas de redes sociales para seguirte y agregarte. Es aquí donde se debe evitar compartir cualquier tipo de información.

Se trata de un reciente método para la extorsión digital. Utilizarán información que hayas publicado para, posteriormente, exigir una cantidad de dinero.

Con esta sencilla indicación podrás hacer frente a este intento de extorsión. No contestar y en caso de hacerlo, no compartir datos, redes o cualquier información personal sensible.

